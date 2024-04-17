Риттер: война Ирана и Израиля станет катастрофой для США — но люди этого не понимают
Должен сказать, что я понятия не имею, что нас ждёт в будущем. Обычно я люблю давать смелые прогнозы — но сейчас я не могу этого сделать, и мне по-настоящему страшно. Потому что последствия для нас, американцев…
Послушайте, я верю в человечество, я не желаю никому зла, но, если Израиль и Иран хотят перерезать друг другу глотки, — это их дело. Мы, американцы, можем вмешаться и сказать: «Мы не думаем, что это хорошая идея. Мы считаем, что это плохая политика, и т.д.» Но если в конце концов они всё же решатся на это, — это только их дело.
Последствия для меня как американца, пагубные последствия, которые обрушатся на мою страну, мой народ, мою нацию, будут ужасающими. И это не обязательно закончится для нас ядерной войной — хотя вполне возможно. Но что точно произойдёт, так это экономический коллапс, когда у нас не будет топлива.
Помните ту забастовку в Лонг-Бич, Калифорния, когда грузовики не выезжали, и что тогда происходило с американской экономикой? Цены на дизельное топливо, его доступность, нехватка продуктов питания и товаров на рынке… Это только намёк на то, что произойдёт, если Израиль нападёт на Иран и это выльется в региональный конфликт, в котором энергетическая безопасность мира не просто окажется под угрозой, а рухнет. Это обернётся катастрофой.
Американский народ этого не понимает. Объясняю для всех тех, кто кричит, мол, мы должны поддержать Израиль: это всё равно что захотеть купить билет на «Титаник» после того, как он уже столкнулся с айсбергом. Корабль идёт ко дну, и нам не следует на нём находиться. Но наша слепая любовь к Израилю — а она действительно слепая — заставляет нас делать то, что даёт Израилю возможность осуществлять такие действия, которые будут крайне разрушительны для американского народа.
Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.
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