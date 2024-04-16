Foreign Affairs: после атаки Ирана регион не взорвался, но опасность нарастания конфликта остаётся

Операция Тегерана «Правдивое обещание» стала ответом на нападение Израиля на иранское консульство в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные военные и персонал. Аналитики отмечают, что Иран перешёл от «эры стратегического терпения» к действиям, пишет Foreign Affairs. Несмотря на то что Израиль отбил почти все удары, он может решить ответить — и тогда конфликт грозит перерасти в более масштабную войну, в которой не будет победителей.

В ответ на нападение Израиля на иранское консульство в Сирии, совершённое 1 апреля, Тегеран начал операцию «Правдивое обещание», пишет Foreign Affairs. 13 апреля было выпущено более 300 беспилотников и ракет по израильским военным объектам.

Впервые в истории с территории Ирана были нанесены прямые удары по Израилю. Несмотря на то что почти все они были отбиты, в Тегеране операцию считают успешной. Военная операция не стала неожиданностью, поскольку исламская республика предупреждала об ответных мерах на израильский удар по её дипломатическому объекту в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные командиры и персонал.

Однако специалисты сомневались, перейдёт ли Тегеран в открытый конфликт. Теперь Рубикон перейдён, и следующая глава будет нести опасность для всего региона, уверено издание. Конечно, ещё слишком рано делать какие-то прогнозы. Ряд аналитиков выражают осторожный оптимизм в отношении того, что дальнейшего обострения ситуации можно избежать.

Два государства пока только бряцают оружием, но вполне могут начать обмениваться новыми, более ожесточёнными ударами. Это, в свою очередь, грозит расширением войны. Особенно если в неё затянут Соединённые Штаты.

Как напоминает Foreign Affairs, Иран уже много лет создаёт вокруг Израиля «огненное кольцо», оказывая помощь объединённой организации, в которую входит «Хезболла», ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и боевики Западного берега. В эту «ось сопротивления» также входят Сирия, йеменские хуситы и военизированные организации в Ираке.

Кроме того, Тегеран сейчас как никогда близок к созданию ядерного оружия массового уничтожения, которое в Израиле воспринимают как угрозу существованию. Израиль также ведёт собственную кампанию против Ирана. Он неоднократно проводит тайные операции на иранской территории, в том числе нацеленные на ядерные объекты и местных учёных.

Действия Тель-Авива не ограничиваются территорией Ирана. За его пределами велась кампания, которую израильские политики назвали «войной между войнами». В частности, шло противодействие поставкам оружия Ирану, особенно того, что направлялось в Ливан и Сирию.

До недавнего времени между двумя странами сохранялось хрупкое равновесие, а атаки часто происходили по принципу «око за око». Однако всё изменилось после нападения ХАМАС 7 октября и военной операции Израиля в секторе Газа. В качестве ответа и в знак солидарности с жителями Газы члены «оси Ирана» активизировали атаки на объекты Израиля и США. Причём, по информации издания, Тегеран оказывал в этом поддержку.

В свою очередь, Израиль атаковал группировки в Ливане и Сирии, а затем и самих иранских военных. Так, в период с декабря по март было убито около десяти командиров и советников иранского корпуса стражей исламской революции. И кульминацией стал авиаудар, нанесённый 1 апреля по иранскому консульству в Дамаске.

В результате был убит генерал Мохаммад Реза Захеди, который, по некоторым данным, отвечал за координацию ряда операций, его заместитель и несколько других высокопоставленных военных.

Это имело серьёзные последствия для Ирана, поскольку стало одним из самых серьёзных провалов разведки и заставило задуматься о том, насколько страна защищена от нападений Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приравнял нападение на консульство к нападению на иранскую землю и пообещал наказать Израиль.

По мнению Foreign Affairs, в иранском мышлении произошёл заметный сдвиг. Раньше иранский подход к Израилю и США в основном выражался в «стратегическом терпении». Это был долгосрочный подход, предполагающий усиление групп, действующих через посредников, без немедленных провокационных ответных мер. Иран верил, что его сети дают ему достаточно возможностей для демонстрации власти, при этом не рискуя напрямую.

Однако сейчас в Тегеране усиливаются позиции сторонников жёсткой линии режима, которые воспринимают такой подход как признак слабости. В январе Иран уже нанёс удары по целям на севере Ирака и в Сирии, утверждая, что они связаны с Израилем. На следующий день он нанёс удар по оперативным базам боевиков на территории Пакистана. А 13 апреля был ответ Израилю.

Очевидно, что «эра стратегического терпения закончилась», — именно так написал высокопоставленный иранский чиновник в соцсети 14 апреля. Тем не менее аналитики уверены, что власти Ирана не заинтересованы в дальнейшем нагнетании обстановки. Они хотели продемонстрировать военную мощь и избежать военного ответа со стороны Израиля и США.

Издание подчёркивает, что перед атакой официальные лица обменялись сообщениями с Вашингтоном и региональными столицами Ближнего Востока, что дало время для подготовки обороны. Причём в своих сообщениях Тегеран подчёркивал, что его действия носят ограниченный и соразмерный характер.

Согласно заявлению Белого дома, Иран сообщил о намерении нанести удары только по военным объектам. А на следующее утро последовало заявление начальника генерального штаба Вооружённых сил Ирана: «Наши операции завершены, и мы не намерены их продолжать».

Однако и такое заявление не стоит принимать за чистую монету, уверено Foreign Affairs. Кроме того, теперь слово за Израилем. Ещё до ответных шагов Ирана министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что, «если Иран атакует со своей территории, Израиль ответит и атакует в Иране». И хотя официальные лица сообщают лишь о незначительном ущербе, они могут предпочесть действовать дальше.

Есть веские основания полагать, что именно так и будет. При этом не стоит забывать, что подавляющее большинство вооружения Ирана было перехвачено и его ответные меры на удар по Дамаску могут ограничить его наступательные возможности.

Кроме того, слегка изменилась международная динамика. Теперь появилось больше стран, симпатизирующих Израилю, считает издание. Но вот если Тель-Авив нанесёт удар по территории Ирана, ситуация может быстро обостриться и страны будут втянуты в прямые военные действия с большими жертвами и дальнейшей дестабилизацией региона.

Такой конфликт чреват обострением ещё и потому, что может распространиться на страны, вынужденные защищать Израиль, например на Соединённые Штаты. Да и союзники Ирана могут стать более воинственными, а сам Иран — ещё больше сблизиться с Китаем и Россией, особенно на фоне разговоров об усилении санкций.

Если Тегеран не сможет противостоять ответным ударам Израиля, это может подтолкнуть его ускорить работу над созданием ядерного оружия.

Тем не менее, подчёркивает издание, остаётся надежда, что такого сценария удастся избежать. По некоторым данным, Вашингтон пытается настроить Нетаньяху воспринимать успешную оборону Израиля как победу. США имеют значительные рычаги влияния на Израиль, а значит, есть шанс, что их услышат.

Тегеран взвесил все риски перед своим беспрецедентным шагом 13 апреля и решил, что ему необходимо обыграть Израиль, чтобы помешать ему перейти красную черту. Нет гарантии, что Нетаньяху не придёт к аналогичному выводу.

Иран открыто заявил, что не боится обострения, если Израиль примет ответные меры. И хотя регион ещё не взорвался, всё ещё существует опасность более масштабного конфликта, — а в нём уже не будет победителей.