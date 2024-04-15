Welt: хоррор-сценарий для Байдена — США отговаривают Израиль от мести Ирану
С нами на связи наш корреспондент Михаэль Вюленвебер в Вашингтоне, доброе утро. Михаэль, никакого решения по акции военного возмездия Израиля в отношении Ирана пока не принято. Какую роль в этом сыграл президент США Джо Байден?
МИХАЭЛЬ ВЮЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Американцы совершенно не заинтересованы в дальнейшем обострении ситуации, это хоррор-сценарий для Джо Байдена. После удара он созванивался с Биньямином Нетаньяху. Ещё до этого звонка в Израиле говорили, что будут реагировать очень сильно. Затем после заседания военного кабинета речи об этом больше не шло — то есть и после телефонного разговора с Джо Байденом.
Джо Байден подчеркнул успехи и тот факт, что Израилю удалось перехватить 99 процентов атак при поддержке американцев. Среди прочего американцы сбили около 80 снарядов.
Однако послание Биньямину Нетаньяху таково, что ему нужно изменить позицию, и на этом также будут настаивать другие мировые лидеры — не завинчивать спираль обострения конфликта, а реагировать очень сдержанно. И Биньямин Нетаньяху сказал — во всяком случае, так слышно из военного кабинета, и также от других голосов, — что Израиль оставляет за собой право на реакцию. Пока неизвестно когда и неизвестно как, — всё это пока сохраняется в некоторой неопределённости. Но ясно, что американцы оказывают сильнейшее давление, чтобы израильтяне не нанесли серьёзный ответный удар — а лучше вообще никакого удара.
Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.
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