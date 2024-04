Intercept: в редакции NYT запрещены слова, негативно описывающие войну Израиля в секторе Газа

Как следует из внутренней памятки The New York Times, попавшей в руки The Intercept, газета запрещает своим сотрудникам использовать такие слова, как «геноцид», «этническая чистка» или «оккупированная территория» при освещении войны Израиля в секторе Газа. Как признают сами журналисты издания, к «насилию», совершаемому Израилем, NYT действительно применяет «уникальные стандарты».

AP

Журналисты и редакторы The New York Times, освещающие войну Израиля в секторе Газа, не должны употреблять такие слова, как «геноцид» и «этническая чистка». Кроме того, им «рекомендуется избегать» использования фраз «лагерь беженцев», «оккупированная территория» и не употреблять название «Палестина» при описании палестинских земель. Такой информацией поделился The Intercept, в руки которого попала копия внутренней памятки американского издания. Хотя документ представлен как план соблюдения объективных журналистских принципов, несколько сотрудников NYT рассказали The Intercept, что его содержание наглядно доказывает, что газета занимает произраильскую позицию. «В том, что новостные агентства устанавливают правила стиля, нет ничего необычного», — заявил один из сотрудников на правах анонимности. «Но к насилию, совершаемому Израилем, применяются уникальные стандарты. Читатели заметили это, и я понимаю их разочарование».