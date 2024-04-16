Intercept: в редакции NYT запрещены слова, негативно описывающие войну Израиля в секторе Газа

02:17
Павел Дуров заявил, что Цукерберг пытался скопировать его идеи
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что американский миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.
02:13
Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге женщина погибла в больнице
Женщина, пострадавшая в ДТП с участием трамвая в Петербурге, скончалась от полученных травм в больнице.
01:54
Белый дом: США вскоре введут новые санкции против Ирана за удар по Израилю
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля.
01:42
Дуров заявил, что поддерживает инновации Маска в соцсети X
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что поддерживает то, что делает предприниматель Илон Маск для развития соцсети X.
01:38
Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США
Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о чересчур пристальном внимании со стороны ФБР и американских служб безопасности.
01:34
Краснов на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом.
01:31
Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ
Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США.
01:25
Краснов провёл встречу с президентом Кубы
Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.
01:10
Рогов: представители Украины могут стать корректировщиками ударов ВСУ по ЗАЭС
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на Запорожской АЭС, так как каждый из них является потенциальным корректировщиком ударов ВСУ по атомной станции.
01:03
В конгрессе США призвали утвердить на этой неделе помощь союзникам, включая Киев
Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на этой неделе.
00:56
Алжирский политолог Сига: Израиль пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном
Израильское правительство пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном, чтобы продлить кризис на Ближнем Востоке и остаться у власти.
00:45
ПСЖ повторил еврокубковые достижения «Метца» и «Кёльна», обыграв «Барселону»
«Пари Сен-Жермен» сумел повторить еврокубковые достижения немецкого «Кёльна» и французского «Метца» после победы над испанской «Барселоной» в ответном матче Лиги чемпионов со счётом 4:1.
00:41
Ульянов: отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы вернулись к работе
Инспекторы МАГАТЭ, временно отозванные с иранских ядерных объектов из-за напряжённости в регионе, вернулись к исполнению обязанностей.
00:26
Уровень воды в Тоболе в Кургане достиг 830 см
Уровень воды в реке Тобол в городе Кургане достиг 830 см.
00:23
«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
«Боруссия» из Дортмунда на своём поле обыграла мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.
00:23
Минпромторг не предвидит значимого роста цен на российское вино из-за повышения акциза
Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что ведомство не прогнозирует значительного увеличения цен на российское вино и шампанское из-за предстоящего в мае 2024 года повышения акциза на алкоголь.
00:16
JP: Израиль уже определился, как нанесёт ответный удар по Ирану и его союзникам
Армия обороны Израиля уже определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана, но всё ещё выбирает срок.
00:11
КП: военврач Торгашев закрыл собой от удара дрона ВСУ пятерых раненых
Водитель-механик одного из медвзводов ВС России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона пятерых раненых.
00:06
Минцифры разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам
Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ряда ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства.
00:01
В России предложили запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте. Копия обращения на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
00:01
ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
23:58
В Дагестане арестовали ещё восемь фигурантов по делу о хищении
В Дагестане арестовали ещё восемь фигурантов дела о хищении около 2,8 млрд рублей.
23:56
«Боруссия» дома обыграла «Атлетико» и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
Дортмундская «Боруссия» на своём поле обыграла мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в полуфинал турнира.
23:49
Канада планирует предоставить Украине в 2024 году через МВФ кредит на $1,74 млрд
Канада намерена в 2024 году предоставить Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов, что соответствует 1,75 млрд долларов США.
23:42
Захарова: СБ должен был осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске
Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
23:28
Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA во французском Руане
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Франции Элис Робб в матче первого круга турнира WTA-250 в Руане (Франция).
23:26
ХАМАС: поддержка США агрессии Израиля в Газе — фактор расширения конфликта
Поддержка, оказываемая США и странами Запада военной операции Израиля в секторе Газа, — это фактор расширения конфликта на Ближнем Востоке.
23:24
Российско-украинская пара уступила на старте теннисного турнира в Руане
Россиянка Амина Аншба и украинка Валерия Страхова проиграли представительницам Великобритании Нэйкте Бэйнс и Майе Люмсден на стадии 1/8 финала теннисного турнира категории WTA-250, который проходит в Руане (Франция).
23:19
Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ
Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.
23:15
Бастрыкин поручил завести дело после нападения ездовых собак на детей на Чукотке
Травмирование женщины и детей ездовыми собаками на Чукотке должно стать основанием для возбуждения уголовного дела. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
23:08
Салихова раскритиковала совет директоров «Спартака»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе совета директоров и менеджеров московского клуба.
23:05
Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
ООН не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять атаковавших Запорожскую АЭС.
22:54
Трусова рассказала, что мечтает заработать на участок с несколькими домами
Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась своими целями на будущее.
22:50
Армия Израиля ликвидировала главу ракетных сил «Радван» в «Хезболле» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командующего ракетными силами подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» в центральном и западном районах Ливана.
22:49
Полиграфолог заявила, что уверена в невиновности Мартыновой
Полиграфолог, у которой обвиняемая в покушении на собственную дочь Антонина Мартынова проходила детектор лжи, заявила RT, что уверена в невиновности женщины.
22:40
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 804 см
Уровень воды в реке Тобол в городе Кургане достиг 804 см. На это указывают данные созданной местными властями онлайн-карты.
22:38
МВД Грузии задержало 11 человек на митинге в Тбилиси
Представители правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.
22:33
Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат.
22:30
Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы
Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.
22:24
Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Турцию
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённость о визите российского коллеги Владимира Путина в Турцию.
22:18
Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих
Сотрудникам правоохранительных органов необходимо применять пропорциональную силу к митингующим в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и обеспечивать их свободу собраний. С таким призывом к полицейским обратился омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.
22:16
Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.
22:13
Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей
Федерация гандбола России планирует организовать товарищеские игры между женской сборной России и национальными командами Ирана, Китая и Южной Кореи.
22:01
МИД России: СБ ООН должен не допустить эскалации на Ближнем Востоке
Совет Безопасности ООН должен приложить усилия для недопущения эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:52
Соседка: мать Мартыновой съехала с квартиры после покушения в 2007 году
Мать Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на собственную дочь, съехала с квартиры после инцидента в 2007 году. Об этом рассказала RT её соседка.
21:50
Губерниев: в лыжах больше, чем в биатлоне, желающих тренироваться в сборной
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о желании российских лыжников и биатлонистов тренироваться в составе национальной команды страны.
21:45
Эвакуацию объявили в пяти деревнях Абатского района Тюменской области
Жителей пяти деревень Абатского района Тюменской области призвали эвакуироваться в связи с угрозой затопления.
21:37
Фанаты «Барселоны» случайно забросали петардами автобус команды перед матчем ЛЧ
Болельщики испанской «Барселоны» непреднамеренно забросали петардами автобус команды перед матчем Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».
21:35
В Рязанской области возбудили дело после избиения подростков в электричке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде в Рязанской области.
21:28
Госдеп — о перехвате ракет над Украиной: США не хотят конфликта с Россией
Соединённые Штаты не сбивают ракеты в небе над Украиной, как это происходило при отражении атаки Ирана на Израиль, поскольку не хотят вступать в военный конфликт с Россией.