NYP: крупными буквами и с указанием пауз — Байдена снова поймали со шпаргалкой

Байден снова отличился. На встрече с премьер-министром Ирака американский президент говорил, подглядывая в шпаргалку, пишет New York Post. Причём она была настолько подробной, что в ней большими буквами даже было указано, когда ему надо делать паузы в комментариях. Сообщается, что при этом гость Байдена говорил без бумажки.

Джо Байден в очередной раз попал в щекотливую ситуацию, пишет New York Post. В понедельник во время встречи с премьер-министром Ирака американский президент держал в руках сценарий своего выступления перед прессой.

Причём шпаргалка была настолько подробной, что в ней большими буквами указывалось даже то, когда делать паузы в своих комментариях. Сидя рядом с премьером Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, Байден периодически подглядывал в бумажку в то время, как его гость говорил сам без помощи каких-либо заметок.

Это было первое выступление американского лидера после атаки Ирана на израильские военные объекты 13 апреля, отмечает издание. Во время субботнего нападения ожидалось, что Байден выступит с заявлением перед камерой, однако Белый дом ограничился публикацией фотографии президента и его команды по национальной безопасности, наблюдающих за нападением в оперативном центре.

По официальной информации, Байден затем пообщался с Нетаньяху, чтобы выразить поддержку Израиля со стороны США, а на следующий день события обсуждались с лидерами стран «Большой семёрки».

По данным New York Post, за кулисами Байден настаивал на том, чтобы глава Израиля остерегался резкого ответа на действия Ирана, опасаясь обострения конфликта.

Во время встречи с премьером Ирака речь американского президента была очень краткой. «Соединённые Штаты привержены безопасности Израиля. Мы стремимся к прекращению огня, которое вернёт заложников домой и предотвратит дальнейшее распространение конфликта», — цитирует издание слова Байдена.

Интересно, что он часто использует карточки с записями для ремарок, которые хотят выдать за импровизированные комментарии. Так, год назад у Байдена заметили шпаргалку, на которой был написан ещё не заданный вопрос журналиста. Позже прозвучал именно этот вопрос из уст репортёра, к которому президент «случайно» обратился.

Также в феврале этого года Байден снова держал в руке шпаргалки во время мероприятия по сбору средств для своей предвыборной кампании. Сообщается, что этот факт очень встревожил некоторых спонсоров.