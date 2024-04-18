Fox Business: Белый дом врёт о непричастности Байдена к «торговле влиянием»

Белый дом врёт и прикрывает президента Джо Байдена, бывшего центральной фигурой в «торговле влиянием», которой занималась его семья, заявил в интервью Fox Business председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер. При этом, по словам Комера, доказательств причастности Байдена предостаточно: банковские выписки, электронные письма и показания под присягой деловых партнёров семьи Байдена.

ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США: Белый дом продолжает врать о том, что было известно о Джо Байдене, и о том, насколько он сотрудничал со своей семьёй и был причастен к её теневым схемам по торговле влиянием. В ходе расследования мы доказали, что семья Байдена занималась торговлей влиянием на протяжении десятилетий.

Нам известно, что Китай, наш самый главный противник, заплатил семье Байдена девять миллионов долларов абсолютно ни за что. Тони Бобулински (бывший деловой партнер Хантера Байдена. — ИноТВ) под присягой рассказал, что эти девять миллионов долларов на самом деле были взяткой от китайского правительства семье Байдена.

Я не удивлён, что Джо Байден не хочет приехать и разъяснить ситуацию американскому народу. Они хотят и дальше прятаться за основными либеральными средствами массовой информации, которые продолжат прикрывать их и пытаться внушить американскому народу, что доказательств нет. Хотя на самом деле у нас есть банковские выписки, электронные письма и показания под присягой, в том числе трёх деловых партнёров семьи Байдена, которые засвидетельствовали, что Джо Байден был центральной фигурой в схемах по торговле влиянием.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.