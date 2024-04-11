Расследование конгрессом коррупционных схем семейства Байден обвиняют в политизации, в том, что оно не ставит целью достичь импичмента Джо Байдена, а лишь пытается испортить его образ. Конгрессмен Джеймс Комер опровергает эти обвинения в эфире Newsmax, указывая, что целью всегда было «донести правду до американского народа и привлечь людей к ответственности». По его оценкам, махинации Байденов доказаны и американцы вынесут вердикт этой преступной деятельности.

Итак, ваше расследование — плохая новость для президента. Это ясно. Но не повернулось ли ваше расследование от импичмента Джо Байдена к тому, чтобы в течение следующих 7,5 месяцев продолжать напоминать американскому народу о том, чем занимался Джо Байден, когда был вице-президентом, до этого и даже сейчас в качестве президента. Оно не изменилось?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен-республиканец из Кентукки: Нет. Оно всегда оставалось прежним. Целью расследования было донести правду до американского народа и привлечь людей к ответственности за правонарушения. И мы находимся на этом этапе. Теперь мы собираем всю информацию. Мы пытаемся привлечь эту администрацию к ответственности.

Они могут сказать, что доказательств нет, но что сделала эта семья, чтобы получить почти 30 миллионов долларов от наших противников по всему миру? Почему Джо Байден солгал, когда сказал, что никогда не встречался ни с одним из этих людей, которые посылали деньги его семье? Мы доказали, что он встречался со всеми из них. Итак, мы доказали, что Джо Байден не был честен. Доказано, что Джо Байден был самым коррумпированным вице-президентом в истории Соединённых Штатов, и мы считаем, что схемы торговли влиянием сохранились, в то время как Джо Байден является президентом благодаря продаже произведений искусства и другим сделкам.

Поэтому мы считаем, что проделали очень хорошую работу по доведению правды до американского народа. Демократы могут это перекрутить, их друзья в средствах массовой информации могут это перекрутить, но, в конце концов, это публичная коррупция на самых высоких уровнях нашего правительства. Я не думаю, что американский народ это поддержит.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2024 года.