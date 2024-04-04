Конгрессмен США: мы доказали, что Байдены торговали влиянием

Комитет по надзору в конгрессе США получил неопровержимые доказательства того, что Байдены занимались торговлей влиянием и в центре этой схемы стоял сам нынешний президент, заявил глава комитета Джеймс Комер в эфире Fox Business. Однако Белый дом делает всё возможное, чтобы дискредитировать расследование и заставить подконтрольные СМИ лгать, что оно зашло в тупик, хотя это не так.

У меня в руках ваше письмо, которое вы отправили Джо Байдену. Оно датировано 28 марта 2024 года. И вот что вы и ваши коллеги пишете: «Комитет обнаружил более 24 миллионов долларов, поступивших из иностранных источников вам, вашей семье и их деловым партнёрам. Комитет не выявил никаких законных услуг, за которые можно было бы получать такие высокие выплаты».

Далее вы продолжаете: «Вы неоднократно отрицали, что играете какую-либо роль в деловой деятельности вашей семьи, но комитет собрал доказательства, включая банковские данные и показания свидетелей, которые полностью противоречат вашей позиции по этим вопросам».

Получили ли вы ответ от президента Байдена после этого письма, которое вы отправили?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Ответа от президента Байдена мы не получили, но Белый дом тратит каждую секунду своего свободного времени, пытаясь напасть на меня, на Джима Джордана и сделать всё возможное, чтобы дискредитировать расследование, чтобы помешать его продвижению вперёд.





Они пытаются сделать так, чтобы их друзья из СМИ говорили, что расследование закрывается, или зашло в тупик, или что-то ещё, что совершенно не соответствует действительности. Мы доказали, что Байдены торговали влиянием. Мы доказали, что они получили десятки миллионов долларов, и те 24 миллиона долларов — очень скромная сумма.





Но мы доказали, что они получили десятки миллионов долларов. Мы предоставили и Джиму Байдену, и Хантеру Байдену возможность объяснить, что они такого сделали, чтобы получить такие деньги, но они отказались, Мария. Так что здесь речь идёт о торговле влиянием.





Проблема Джо Байдена заключается в трёх деловых партнёрах Байденов, которые сообщили под присягой, что Джо Байден был центральной фигурой в схеме по продаже влияния. Никто не спорит, что семья Байденов торговала влиянием, никто не оспаривает суммы, полученные ими, которые мы обнародовали, потому что у нас есть банковские выписки, это неопровержимые доказательства.

Но они пытаются оспорить роль самого Джо Байдена. У нас есть три деловых партнёра Байденов, которые заявили, что он был главной составляющей в продаже бренда Байденов. Так что нам надо послушать самого Джо Байдена, потому что мы дошли уже до такой точки, когда мы, как я это называю, пытаемся обеспечить ответственность.





Мы доказали преступления, теперь пришло время призвать за это к ответственности. И Джо Байден должен ответить на ряд вопросов перед комитетом по надзору. Мы готовы предоставить ему такую возможность точно так же, как предоставили её Хантеру Байдену, но он не явился.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.