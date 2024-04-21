WSJ: помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины

После одобрения помощи Киеву палатой представителей США ожидается, что этот законопроект будет также одобрен сенатом и уже во вторник будет подписан Джо Байденом, пишет The Wall Street Journal. Сразу после этого на Украину будет отправлены американские вооружения. Однако, как отмечается в статье, эти поставки вряд ли изменят положение Киева.

Голосование в палате представителей за выделение $60 млрд на финансирование Украины происходило в отчаянный для украинских военных момент, пишет The Wall Street Journal.



Как многие ожидают, принятый конгрессменами законопроект будет одобрен американским сенатом и подписан президентом Байденом уже во вторник. После этого на Украину будут отправлены американские вооружение, которое Вашингтон уже подготовил для быстрого развёртывания.



Однако, если учесть тяжёлое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые российскими войсками за последние месяцы, новая помощь вряд ли сможет кардинально изменить участь Киева.



Украина испытывает на фронте острую нехватку живой силы. А Зеленский в этом месяце заявил, что российские войска выпускают 10 артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный его солдатами.



В лучшем случае, как отмечает издание, американские поставки могут помочь Киеву сдержать наступление России и сохранить за собой территорию, что потенциально позволит Украине сковывать российские силы до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить ей дополнительную помощь в следующем году.