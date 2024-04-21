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WSJ: помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины

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После одобрения помощи Киеву палатой представителей США ожидается, что этот законопроект будет также одобрен сенатом и уже во вторник будет подписан Джо Байденом, пишет The Wall Street Journal. Сразу после этого на Украину будет отправлены американские вооружения. Однако, как отмечается в статье, эти поставки вряд ли изменят положение Киева.
WSJ: помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины
AP
Голосование в палате представителей за выделение $60 млрд на финансирование Украины происходило в отчаянный для украинских военных момент, пишет The Wall Street Journal.

Как многие ожидают, принятый конгрессменами законопроект будет одобрен американским сенатом и подписан президентом Байденом уже во вторник. После этого на Украину будут отправлены американские вооружение, которое Вашингтон уже подготовил для быстрого развёртывания.

Однако, если учесть тяжёлое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые российскими войсками за последние месяцы, новая помощь вряд ли сможет кардинально изменить участь Киева.

Украина испытывает на фронте острую нехватку живой силы. А Зеленский в этом месяце заявил, что российские войска выпускают 10 артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный его солдатами.

В лучшем случае, как отмечает издание, американские поставки могут помочь Киеву сдержать наступление России и сохранить за собой территорию, что потенциально позволит Украине сковывать российские силы до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить ей дополнительную помощь в следующем году.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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армия Владимир Зеленский Джо Байден закон законопроект конгресс оружие Россия спецоперация России на Украине США Украина
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