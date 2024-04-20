WT: демократы хотят отправить Трампа в тюрьму без защиты Секретной службы

Демократы представили новый законопроект, согласно которому в случае, если Трампа приговорят к тюремному заключению, то он будет лишён защиты агентов Секретной службы, пишет The Washington Times. Автор этого документа заявил, что цель его законодательной инициативы состоит в том, чтобы не допустить в тюрьме особого обращения с бывшим главой Белого дома.

Ключевые деятели Демократической партии представили новый законопроект, который лишит бывшего президента США Дональда Трампа защиты агентов Секретной службы в случае, если он будет приговорён к тюремному заключению, пишет The Washington Times.



Конгрессмен Бенни Томпсон, главный демократ в комитете внутренней безопасности палаты представителей, заявил, что делается это для того, чтобы Трамп не получил особого обращению в тюрьме.



«Прискорбно, что до этого дошло, но этот ранее непродуманный сценарий может стать нашей реальностью, — заявил Томпсон. — Поэтому нам необходимо подготовиться и обновить закон, чтобы американский народ мог быть уверен в том, что защищённый статус не означает особого обращения — и что те, кто приговорён к тюремному заключению, действительно отбудут положенный срок».



Свой законопроект он назвал «Законом об отказе в неограниченной безопасности и предоставлении государственных ресурсов осужденным и крайне непорядочным лицам, ранее находившимся под защитой» или «Закон о опозоривших себя лицах, ранее находившихся под защитой».



Согласно американскому законодательству, бывшие президенты США пользуются защитой Секретной службы. В случае с Трампом, который является одновременно кандидатом на пост президента США и преследуемым по закону гражданином, это создаёт новые проблемы для ведомства.



В настоящее время в нью-йоркском суде рассматривается дело, в рамках которого бывшего президента обвиняют в том, что во время предвыборной кампании 2016 года он нарушил закон, заплатив деньги за молчание актрисе фильмов для взрослых.