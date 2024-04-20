Американский генерал в отставке: Германия не передаёт Киеву ракеты Taurus, опасаясь возращения Трампа в Белый дом

12:12
В Москве отремонтируют усадьбу Еремеевых
В Москве капитально отремонтируют усадьбу Еремеевых, расположенную на Пятницкой улице.
12:10
Власти сообщили об ударе ВСУ по поликлинике в Каховке Херсонской области
Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что Вооружённые силы Украины в ночь на субботу, 20 апреля, обстреляли поликлинику в городе Каховка Херсонской области.
12:07
Лига Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА, пнувшего ринг-гёрл
Лига Hardcore пожизненно отстранила иранского бойца смешанных единоборств Али Хейбати после того, как он пнул ринг-гёрл перед боем.
12:06
За самые красивые новые станции метро Москвы проголосовали 250 тысяч человек
В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование, посвящённое дизайну новых станций Московского метрополитена. К настоящему времени проголосовали более 250 тыс. человек.
12:01
Гладков: ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства на село Дроновка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины сбросили с беспилотника два взрывных устройства на село Дроновка Грайворонского городского округа.
11:59
Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Столбово»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о ходе строительства электродепо «Столбово» в ТиНАО.
11:52
Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству разработать дополнительные меры поддержки аграриев.
11:50
Сальников назвал абсурдным отношение МОК к проведению Игр дружбы
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал абсурдным отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к проведению Игр дружбы.
11:48
Спасатели призвали жителей Курганской области не поджигать траву на дачах
Спасатели обратились к жителям Курганской области в связи с аномальной жарой.
11:41
Гладков: ВСУ атаковали грузовик с помощью FPV-дрона в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали грузовой автомобиль с помощью FPV-дрона на участке автодороги Октябрьский — Бессоновка в Белгородском районе.
11:37
В Тюменскую область направились более 50 спасателей из ХМАО
На борьбу с паводками в Тюменскую область выехали 52 спасателя из Ханты-Мансийского автономного округа.
11:35
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Китая «Формулы-1».
11:31
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области кассетными снарядами
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино кассетными боеприпасами.
11:21
В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина после травмы
В пресс-службе «Монако» назвали сроки восстановления российского полузащитника Александра Головина после травмы.
11:20
МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Ерёмина
Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким военного корреспондента МИЦ «Известия» Семёна Ерёмина в связи с его гибелью.
11:10
Кабмин России утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур
Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
11:04
«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются главными кандидатами на пост главного тренера московского «Спартака».
11:02
Синоптик Позднякова спрогнозировала прохладные выходные в Москве
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на выходных.
10:54
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Херсоне
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошёл мощный взрыв, информирует издание «СТРАНА.ua».
10:51
Чемпионы мира Тасоев и Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо
Чемпионы мира Инал Тасоев и Арман Адамян выступят на чемпионате Европы по дзюдо в Загребе.
10:46
В США умер мужчина, устроивший акцию возле суда, где идёт процесс над Трампом
Мужчина, устроивший акцию протеста посредством поджога возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа, скончался в больнице.
10:35
В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского
Группа мужчин в военной форме открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов на блокпосту в Винницкой области Украины, один полицейский погиб, ещё один получил ранение.
10:34
Международный союз велосипедистов аннулировал нейтральный статус у двух россиян
Международный союз велосипедистов (UCI) лишил нейтрального статуса россиян Фёдора Даясова и Бориса Пономарёва.
10:25
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в пригороде Днепропетровска
В пригороде города Днепропетровска на Украине произошёл мощный взрыв, информирует издание «СТРАНА.ua».
10:20
New York Times: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио
У 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.
10:14
Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
Депутат Государственной думы от Крымского региона Леонид Ивлев заявил, что удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре планируют в Североатлантическом альянсе под руководством Соединённых Штатов.
10:04
IIHF не включила россиян в новый пул допинг-тестирования
Руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России (ФХР) Екатерина Варфоломеева сообщила, что Международная федерация хоккея (IIHF) не включила россиян в новый пул допинг-тестирования.
10:04
Власти сообщили о снижении уровня воды в реке Урал в Оренбурге до 1017 см
В Оренбурге уровень воды в реке Урал снизился до отметки 1017 см, информирует пресс-служба правительства Оренбургской области.
09:53
CNN: ВСУ назвали потерю Часова Яра серьёзным сдвигом в ситуации для Украины
В Вооружённых силах Украины признали, что потеря Часова Яра на Донецком направлении обернётся серьёзным сдвигом в ситуации для украинской армии.
09:49
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Китая «Формулы-1».
09:42
Власти сообщили о постепенной нормализации ситуации с паводком в Орске
В городе Орске Оренбургской области ситуация с паводком постепенно нормализуется, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
09:35
Корешков проиграл Умалатову в главном бою турнира PFL 3
Магомед Умалатов победил Андрея Корешкова в главном бою турнира PFL 3 в Чикаго.
09:31
В Одессе объект инфраструктуры получил повреждение
В Одессе на Украине объект инфраструктуры получил повреждение, информирует издание «СТРАНА.ua».
09:21
Власти: осадки привели к росту уровня воды в реках Новокузнецка
Большое количество выпавших в верховьях осадков стало причиной резкого роста уровня воды в реках Новокузнецка (Кемеровская область), сообщил глава города Сергей Кузнецов.
09:10
В городе Запорожье повреждён объект инфраструктуры
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье объект инфраструктуры получил повреждение, сообщил секретарь назначенного Киевом совета Анатолий Куртев.
09:00
Кавказский инвестиционный форум перенесён в Грозный
По итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума стало известно, что мероприятие в 2024 году состоится в столице Чечни.
08:49
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
08:38
МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа
Министерство внутренних дел России подготовило проект, по которому банки могут обязать в течение 24 часов предоставлять правоохранительным органам сведения, касающиеся перевода электронных средств.
08:28
Министру Шойгу представили перспективный дрон, способный вести минирование
Министру обороны России Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, который оснащён функцией ведения дистанционного минирования.
08:17
Шойгу на полигоне МВО проверил выполнение указаний по разработке БПЛА
Министр обороны России Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.
08:07
Fox: на пляже в США обнаружена часть секретной ракеты времён холодной войны
На пляже в американском штате Массачусетс обнаружили артефакт, оказавшийся обломком сверхсекретной ракеты-мишени времён холодной войны.
07:56
Анохин: попытку атаки украинских БПЛА отразили в Смоленске
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины в Смоленске.
07:44
МО: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 БПЛА над регионами России
Средства российской противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов над регионами страны.
07:33
Боец ВС России заявил, что боевики ВСУ маскируются под гражданских под Харьковом
Военнослужащие Вооружённых сил Украины маскируются под мирных жителей, выполняя задачи на Харьковском направлении.
07:25
Потомок Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
Последствия конфликта с Россией невозможно спрогнозировать в условиях существования ядерного оружия. Об этом заявил дальний внучатый племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат.
06:57
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 911 см
Уровень воды в реке Ишим возле города Ишима в Тюменской области за сутки поднялся на 221 см. По состоянию на 06:00 мск он составил 911 см.
06:43
Президент Эквадора объявил двухмесячный режим ЧС из-за энергетического кризиса
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Эквадоре в связи с масштабным кризисом в энергетической системе республики. Соответствующее решение принял эквадорский лидер Даниэль Нобоа.
06:17
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг критериев опасного явления
Уровень воды в реке Ишим возле города Ишима Тюменской области достиг критериев опасного явления. Как сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации, он составил 861 см.
06:00
Россиянам дали советы, как спланировать путешествие на электромобиле
Специалист Дмитрий Петров рассказал в беседе с RT, что водителям электромобилей стоит заранее оценить расстояние между доступными станциями зарядки на планируемом маршруте и убедиться, что оно не превышает дальности хода электромобиля на одном заряде.
05:52
DM: США тайно разместили ракеты, способные уничтожить ядерные объекты Ирана
Ракеты, способные уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, тайно разместили Военно-воздушные силы США.