Economist: европейцы не горят желанием идти в армию и отдавать жизнь за родину

Страны Европы планируют в ближайшие годы увеличить численность своих войск, однако на пути этих планов есть ряд препятствий, пишет The Economist. Проблема в том, что современная европейская молодёжь не горит желанием идти в армию и чем богаче страна, тем меньше её граждане готовы жертвовать собой за родину.

Европейские страны хотят не просто сохранить свои вооружённые силы, а увеличить их численность, пишет The Economist.



Так, Германия к 2030 году надеется нарастить численность своих войск с 182 тыс. до 203 тыс. человек, а Франция — с 240 тыс. до 275 тыс. Польша планирует к концу этого года увеличить численность своих войск с 197 тыс. до 220 тыс., а в перспективе — до 300 тыс.



Однако проблема в том, что нынешняя карьерно ориентированная и склонная к индивидуализму молодёжь не хочет идти в армию. Причём не только Европа испытывает трудности с набором новобранцев.



Как отмечает издание, по мере того, как страны становятся богаче, их граждане, как правило, проявляют всё меньше готовности жертвовать собой ради отечества. Немецкий политолог Герфрид Мюнклер назвал западные демократии «постгероическими» обществами, в которых «высшей ценностью является сохранение человеческой жизни» и личного благополучия.



И тут история, безусловно, играет свою роль. В странах, проигравших Вторую мировую войну, таких как Германия, Италия и Япония, готовность воевать низка. В Испании и Португалии десятилетия военной диктатуры заставили многих граждан с подозрением относиться к вооружённым силам.



Но как отмечается в статье, близость к зоне конфликта добавляет гражданам готовности воевать. Это объясняет, почему в Европе страны, близкие к России, настроены менее миролюбиво.



Между тем вооружённые силы западных стран сталкиваются также с ещё одним — теперь уже экономическим — препятствием. В настоящее время есть множество работодателей, готовых взять к себе молодых специалистов. В большинстве богатых стран поколение Z имеет возможность выбирать себе работу. В прошлом году уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Евросоюзе составил 14,5%, по сравнению с 22,4% в 2015 году. В Германии этот показатель вообще составил всего 5,8%.



На таких жёстких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за столом гораздо приятнее, чем ползать в грязи, отмечает издание.