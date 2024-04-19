Economist: европейцы не горят желанием идти в армию и отдавать жизнь за родину

Страны Европы планируют в ближайшие годы увеличить численность своих войск, однако на пути этих планов есть ряд препятствий, пишет The Economist. Проблема в том, что современная европейская молодёжь не горит желанием идти в армию и чем богаче страна, тем меньше её граждане готовы жертвовать собой за родину.
Европейские страны хотят не просто сохранить свои вооружённые силы, а увеличить их численность, пишет The Economist.
Так, Германия к 2030 году надеется нарастить численность своих войск с 182 тыс. до 203 тыс. человек, а Франция — с 240 тыс. до 275 тыс. Польша планирует к концу этого года увеличить численность своих войск с 197 тыс. до 220 тыс., а в перспективе — до 300 тыс.
Однако проблема в том, что нынешняя карьерно ориентированная и склонная к индивидуализму молодёжь не хочет идти в армию. Причём не только Европа испытывает трудности с набором новобранцев.
Как отмечает издание, по мере того, как страны становятся богаче, их граждане, как правило, проявляют всё меньше готовности жертвовать собой ради отечества. Немецкий политолог Герфрид Мюнклер назвал западные демократии «постгероическими» обществами, в которых «высшей ценностью является сохранение человеческой жизни» и личного благополучия.
И тут история, безусловно, играет свою роль. В странах, проигравших Вторую мировую войну, таких как Германия, Италия и Япония, готовность воевать низка. В Испании и Португалии десятилетия военной диктатуры заставили многих граждан с подозрением относиться к вооружённым силам.
Но как отмечается в статье, близость к зоне конфликта добавляет гражданам готовности воевать. Это объясняет, почему в Европе страны, близкие к России, настроены менее миролюбиво.
Между тем вооружённые силы западных стран сталкиваются также с ещё одним — теперь уже экономическим — препятствием. В настоящее время есть множество работодателей, готовых взять к себе молодых специалистов. В большинстве богатых стран поколение Z имеет возможность выбирать себе работу. В прошлом году уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Евросоюзе составил 14,5%, по сравнению с 22,4% в 2015 году. В Германии этот показатель вообще составил всего 5,8%.
На таких жёстких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за столом гораздо приятнее, чем ползать в грязи, отмечает издание.
«Пари НН» подготовил креативный анонс к оставшимся домашним матчам в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), которые нижегородский футбольный клуб проведёт со столичными «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА.
Первая совместная Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными болезнями успешно проведена в Уганде, в её работе приняли участие представители 15 стран, а также две международные организации.
Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о подготовке бойца смешанных единоборств (MMA) Владимира Минеева, который проходит службу в зоне СВО, к боксёрскому поединку с Магомедом Исмаиловым 18 июля.
Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло поделилась мнением о высказывании президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила, что российские атлеты не должны ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.
Россия «разбирается» с Украиной, потому что со стороны Киева создаётся угроза в адрес Москвы. Об этом заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия так и не получила официальное приглашение на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, несмотря на заявления организаторов об обратном.
Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением относительно возможного получения нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже и потенциально последующей за этим действием критики в свой адрес.
Серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Александр Михайлин прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который завоевал «Арт Росс Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть.