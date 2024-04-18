Эксперт бундесвера: чешские 500 тысяч снарядов — это «капля в море» для украинского конфликта

Россия может прорвать фронт на Украине, считает эксперт бундесвера Карло Масала. В связи с этим на Западе надеются на поставки снарядов, обещанных Чехией, и новый мобилизационный закон Зеленского. В эфире Die Welt Масала, однако, высказывает обеспокоенность: он предлагает подождать и посмотреть на реальный эффект от нового закона о мобилизации, а чешскую поставку называет «каплей в море» на фоне превосходства России в артиллерии.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая Die Welt: Тем важнее, что Украину продолжают поддерживать. Есть эта чешская инициатива для закупки 500 тысяч снарядов. В ней приняли участие 20 стран. И теперь есть приближение к этой цели, говорят, что это будет не единственная поставка, но всё-таки 500 тысяч снарядов. Как надолго их хватит в нынешней военной ситуации?

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт Университета бундесвера: Если будут тяжёлые артиллерийские бои, то эти 500 тысяч снарядов будут израсходованы за несколько дней, так сказать, в зависимости от того, какие это будут артиллерийские бои. Хотя и звучит цинично, но это капля в море, учитывая артиллерийское превосходство, которое Россия имеет в Донбассе, но это, конечно, лучше, чем ничего.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: Зеленский подписал спорный закон о мобилизации. Профессор, что это означает, с вашей точки зрения, для будущего этих военных действий?

КАРЛО МАСАЛА: Понятно, что две большие проблемы, которые сейчас стоят перед Украиной именно на фронте, — это боекомплекты и личный состав. То есть войска в Донбассе, находящиеся там, воюют уже два года, просто измотаны и выхолощены, и их нужно вывести с фронта, чтобы восстановиться. И именно в этом контексте нужно рассматривать этот закон о мобилизации, который вызвал большие споры на Украине. Зеленский долго колебался. На мой взгляд, это выражение того, что Украина — демократия, где о таких вещах нужно спорить. Вопрос, который теперь возникает, очень простой: какой эффект это будет иметь. Сколько будет призвано и сколько реально уйдёт на фронт. Мы увидим это в ближайшие несколько недель и месяцев.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Если мы теперь посмотрим прямо на фронт — весна, а затем и лето почти наступили, а вместе с ними и наступление России, которого опасается Зеленский. Текущее положение на фронте, с какой отправной точки подходим к этой ситуации?

КАРЛО МАСАЛА: Подходим с ослабленной отправной точкой в данной ситуации. Как уже говорилось, не хватает личного состава и не хватает боеприпасов. Подозреваю, что Россия сейчас попытается провести это наступление всеми силами. Сейчас уже можно сказать, что русские пока не проявили себя особенно блестяще в своих боях, украинцы всегда умели удерживать участки фронта и сдавать их тактически только через очень долгое время. Это значит, что если будет достаточно боеприпасов, если будет пополнение личного состава, то Украина наверняка сможет отразить это наступление. Если нет, то исключать этого нельзя. На данный момент на это ничего не указывает, но не следует исключать и того, что будут прорывы и через украинские ряды, если Россия предпримет достаточно массированные действия.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2024 года.