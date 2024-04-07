Военный эксперт: Украине не избежать периода острой нехватки боеприпасов
Поддержка со стороны Запада по-прежнему остаётся очень важной для Украины. В первую очередь это касается США, но там, как мы видим, обстановка всё больше накаляется, и сейчас помощь Киеву уже оказывается под сомнением в случае, если Трамп будет снова избран на пост президента. Насколько Европе уже сейчас нужно к этому готовиться, этой весной и летом, чтобы в ноябре не образовалась ещё большая брешь?
КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт: Проблема в том, что в данный момент предпринимают европейские государства. Речь идёт прежде всего о производстве боеприпасов, которое может пойти на пользу Украине только в третьем или четвёртом квартале 2024 года. Поэтому сейчас есть эти инициативы — чешская инициатива или эстонская инициатива по закупке боеприпасов со всех концов света, чтобы покрыть именно этот промежуток времени, с сегодняшнего дня приблизительно до — я даже не знаю — сентября, октября, ноября, чтобы поставить на Украину то, что ей нужно для обороны.
Однако мы должны быть реалистами. Боеприпасы были найдены, но теперь нужно вести переговоры и заключать соглашения, потом их надо купить, потом их надо доставить на Украину. Это означает, что Украине не удастся избежать периода острой нехватки боеприпасов и это никак не связано с выборами в США. Они являются лишь дополнительным пунктом, в котором ситуация может коренным образом измениться, — потому что, если Трамп победит, высока вероятность, что поддержка со стороны Соединённых Штатов полностью прекратится.
Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.
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