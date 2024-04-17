Экс-аналитик ЦРУ: людям пора «прозреть» — Киев не получит ни денег, ни мира на своих «диких условиях»

20:37
Американский конгресс обвинил КНР в причастности к опиоидной эпидемии в США
Американский конгресс в своём докладе обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Соединённых Штатах.
20:36
Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.
20:34
Специалист Павлов дал советы по сбору грибов весной
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, как собирать грибы в весенний сезон.
20:31
Президент Ботсваны: в ЕС больше ценят жизнь слонов, чем жителей Африки
Жители европейских стран ценят жизнь слонов больше, чем жизни граждан Африки. Об этом заявил президент Ботсваны Мокгвитси Масиси в интервью британской газете The Guardian.
20:28
Проект о помощи Украине предписывает Байдену предоставить ВСУ ракеты ATACMS
Законопроект о помощи Украине, подготовленный палатой представителей Соединённых Штатов, предписывает американскому лидеру Джо Байдену в кратчайшие сроки предоставить украинским вооружённым силам оперативно-тактические ракеты ATACMS.
20:28
В Челябинске провели первую репетицию парада Победы
В Челябинске провели первую репетицию торжественного построения к Дню Победы.
20:24
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 см и достиг 943 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 78 см и достиг 943 см.
20:21
Андреева победила Аванесян во втором круге турнира WTA в Руане
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Руане (Франция).
20:21
Шмыгаль оговорился и призвал Запад «защитить российские города»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне оговорился и призвал Запад «защитить российские города».
20:13
В Геленджике отметят годовщину присвоения звания «Город воинской доблести»
В Геленджике планируют отметить годовщину присвоения почётного регионального звания «Город воинской доблести».
20:13
Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» растянули баннер, посвящённый жертвам теракта в «Крокусе»
Болельщики «Зенита» растянули баннер, посвящённый жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», на матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».
20:11
Умер советский актёр Виктор Степанов
Советский и российский актёр Виктор Степанов скончался в возрасте 77 лет.
20:08
Директор по персоналу Санина назвала май не самым удачным месяцем для ухода в отпуск
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что май является не самым удачным месяцем для ухода в отпуск, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будет размер отпускных.
20:05
Развожаев: флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой.
20:02
Автоэксперт Балашов рассказал, как очистить кузов от пятен тополиных почек
Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов рассказал, как очистить кузов машины от пятен тополиных почек.
20:02
Мишустин поручил МЧС расселить по регионам граждан, эвакуированных из Палестины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому поручил МЧС распределить по российским регионам граждан, эвакуированных из Палестины.
20:00
Колесников выиграл золото ЧР на дистанции 50 метров вольным стилем
Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
19:56
Автоэксперт Серебряков перечислил причины течи из машины
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал о причинах течи из машины.
19:54
В Бразилии семь человек погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу стаи собак
В результате ДТП с автобусом в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, сообщила полиция.
19:48
Тренер Бахтурина рассказала о самых травмоопасных упражнениях
Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, какие упражнения считаются наиболее опасными.
19:48
В Тбилиси проходит очередная акция против принятия законопроекта об иноагентах
В Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах.
19:45
Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России
Заместитель министра спорта и молодёжи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо рассказал, что планируемое участие страны в Играх БРИКС повлекло за собой давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
19:40
Собянин внёс изменения в состав правительства Москвы
Кадровые перестановки произошли в правительстве Москвы. Соответствующие документы подписал мэр столицы Сергей Собянин.
19:38
Краснов провёл встречу с председателем Верховного народного суда Кубы
Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с председателем Верховного народного суда Республики Куба Рубеном Ремихио Ферро.
19:35
Пентагон: Украина не просила США воевать на её стороне, только помогать оружием
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что власти Украины не просили Соединённые Штаты воевать на её стороне, речь идёт только о помощи в сфере поставок вооружения.
19:32
Адвокат Кагарлицкого сообщил об этапировании его подзащитного в колонию
Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания.
19:30
Россияне стали чаще интересоваться летними полётами в Азербайджан и Вьетнам
Согласно новому исследованию, россияне стали чаще интересоваться летними полётами в Азербайджан — туда куплено более чем в десять раз больше билетов, чем летом 2019 года (доля 16% против 0,9%).
19:30
Специалист Гончар дала советы по выбору направления для отдыха в майские праздники
Заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар дала рекомендации по выбору направления для отдыха в майские праздники.
19:30
Нутрициолог Тиханычева рассказала о причинах возникновения тяги к сладкому
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, почему возникает тяга к сладкому. По её словам, часто это связано с необходимостью получения энергии и сил, и сахар становится быстрым источником их получения.
19:29
Специалист Лупиков рассказал о схемах цифрового мошенничества
Основатель стартапа — разработчика ИИ-решений для бизнеса MAIA Олег Лупиков рассказал, какие схемы цифрового мошенничества существуют.
19:29
Автоэксперт Шкуматов заявил о необходимости повышать ответственность у водителей СИМ
Член общественного совета ГУ МВД Пётр Шкуматов выразил мнение, что у водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо повышать ответственность.
19:28
Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом
19-летняя Евгения Чикунова победила в заплыве на 100 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
19:19
Израильские ВВС нанесли удары по объекту «Хезболлы» на востоке Ливана
Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по окрестностям ливанского города Баальбек.
19:17
Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25
Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил список кандидатов в сборную на сезон-2024/25.
19:16
Остеопат Воробьёвский дал советы по сохранению здоровья суставов
Врач-остеопат Владислав Воробьёвский рассказал, как сохранить здоровье суставов.
19:11
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $88 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 2 апреля 2024 года.
19:08
Инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась до 0,12%
Инфляция в России за период с 9 по 15 апреля 2024 года замедлилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,12%.
19:08
Власти Подмосковья поздравили с 100-летием Александру Левину
В Шатуре Московской области глава городского округа Алексей Артюхин поздравил с 100-летним юбилеем жительницу региона Александру Семёновну Левину.
19:08
Специалист Эрдман спрогнозировала рост числа поездок на электросамокатах в России
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила мнение, что число поездок на электросамокатах в России приблизится к 500 тыс. в 2024 году.
19:06
В Удмуртии запретят рыбалку на нерестовых участках Нижнекамского водохранилища
В Министерстве природы Удмуртии заявили о введении с 25 апреля по 5 июня запрета рыбалки на нерестовых участках Нижнекамского водохранилища.
19:06
Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году
Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году.
19:01
«Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России
Ростов в выездном матче одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
19:00
Yle: США разозлили жителей финского Ивало отправкой военных без разрешения
США и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в город Ивало с местными жителями, чем вызвали их недовольство.
18:59
«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России
«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
18:58
Минюст внёс Фонд Бориса Немцова за Свободу в список нежелательных организаций
Российское Министерство юстиции внесло германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Фонд Бориса Немцова за Свободу*) в список организаций, чья деятельность нежелательна на территории России.
18:56
Министр спорта Башкирии подарил Лаврову весло российской слаломистки с Олимпиады
Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову весло российской слаломистки Алсу Миназовой, с которым спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.
18:52
Потапова победила Самсонову в первом круге турнира WTA в Штутгарте
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).
18:51
Объект инфраструктуры получил повреждение в Днепропетровской области Украины
Объект инфраструктуры получил повреждение в Днепропетровской области Украины, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
18:49
Стоматолог Лысенков усомнился в эффективности отбеливающих полосок
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков высказался об эффективности отбеливающих полосок.
18:46
В Петербурге мужчину осудили за нападение на подростка в автобусе
В Петербурге судья назначила наказание в виде 240 часов обязательных работ мужчине за нападение на подростка в автобусе.