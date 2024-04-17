Украине не помогут никакие деньги США — и чем больше американцев будут «прозревать» и слушать не только правительственные источники, тем скорее конфликт на Украине закончится. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works. Кроме того, для этого понадобится здравомыслие и с украинской стороны, которая до сих пор предлагала России мир исключительно на своих «диких условиях».

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Независимо от того, будет ли принят этот законопроект (о финансовой помощи Украине. — ИноТВ) или нет, большинство людей должны понимать, что на самом деле это выгодно лишь высшей элите: именно она будет на этом наживаться. Две трети этих денег останутся в США, а остальные пойдут на Украину — и бог знает, где они окажутся после того, как попадут туда…

Так что чем больше американцев будут прозревать и читать статьи по типу той, что Джей Ди Вэнс написал сегодня в The New York Times, тем больше надежды на то, что всё это удастся закончить.

И опять же, готовы ли русские к переговорам? Уже даже как-то стыдно об этом говорить… Они повторяют каждый день: «Да, готовы, но не на тех диких условиях, которые Зеленский предложил больше года назад. Согласно им, мы должны не только потерпеть поражение, но и выплатить репарации — на это мы не согласны. Мы будем разговаривать, но не на таких условиях». И знаете, глядя на то, что представляет из себя «формула мира» Зеленского, я их вполне понимаю.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.