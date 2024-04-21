WE: в конгрессе США решили запретить иностранные флаги после бурной поддержки Украины демократами

12:53
Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»
Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о игре вратаря Владислава Торопа против «Ахмата».
12:52
Соловьёв опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны спецоперации
Журналист Владимир Соловьёв опубликовал видео, на котором видно, как ВС России эвакуировали трофейный танк Leopard 2.
12:51
РБК: Абаскаля уволили из «Спартака» за отсутствие плана по исправлению ситуации
Бывший главный тренер московского «Спартака» был отправлен в отставку со своего поста из-за неготовности предоставить антикризисный план руководству красно-белых.
12:43
Daily Mail: Гарсия вышел на бой против Хейни в короне за $1 млн
Американский боксёр Райан Гарсия вышел на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Девином Хейни в короне.
12:41
Пентагон пообещал доставить боеприпасы Украине за несколько дней
Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Вашингтон может передать Киеву боеприпасы в течение нескольких дней.
12:35
В СБР рассказали об активном сотрудничестве с IBU по вопросу борьбы с допингом
Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала о текущих контактах организации с Международным союзом биатлонистов (IBU) в сфере борьбы с допингом.
12:31
Карпов: Непомнящему надо собраться и выиграть Турнир претендентов в последнем туре
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об игре российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.
12:28
В Новороссийске предупредили об учебных стрельбах в акватории Чёрного моря
В акватории Чёрного моря в Новороссийске 21 апреля пройдут тренировочные стрельбы.
12:26
Артига назвал Захаряна самым известным российским футболистом в Испании
Бывший тренер «Барселоны» Франк Артига высказался о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.
12:22
Российская легкоатлетка победила в марафоне в Цюрихе
Российская легкоатлетка Дина Александрова одержала победу в марафоне в Цюрихе, который проходил сегодня, 21 апреля.
12:22
Захарова: погружение США в конфликт на Украине получит отпор и обернётся фиаско
Всё большее погружение Соединённых Штатов Америки в украинский конфликт получит решительный отпор и обернётся фиаско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:18
Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая «Формулы-1».
12:13
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России на предстоящей рабочей неделе.
12:11
Турфирмы сообщили о шквале заявок россиян на поездки в Европу
У туристов России возвращается интерес к поездкам в Европу.
12:06
Metaratings: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук не является приоритетной целью «Спартака».
11:59
Ротенберг назвал Толчинского и Грицюка Пушкиным и Лермонтовым современного хоккея
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг провёл параллель между нападающими армейского клуба Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком и поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.
11:53
Синоптик Вильфанд: в Москве погода на неделе будет переменчивая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей рабочей неделе.
11:46
Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС.
11:43
Губерниев заступился за арбитра Опейкину, которая судила матч Первой лиги
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Веры Опейкиной, которую по итогам матча 28-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск» раскритиковал наставник красноярской команды Андрей Тихонов.
11:42
В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер до 18 м/с
В ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер до 18 м/с с сохранением до 20:00 вечера.
11:30
Yeni Asir: «Спартак» предложил двухлетний контракт тренеру «Галатасарая» Буруку
Московский «Спартак» предложил главному тренеру турецкого «Галатасарая» Окану Буруку соглашение сроком на два года.
11:18
Forbes: летнее наступление российской армии станет катастрофой для ВСУ
Наступление ВС России летом обёрнется катастрофой для украинских войск, если Киев не изменит свою стратегию. Об этом пишет Forbes.
11:12
World Taekwondo внесла в пул тестирования отобравшихся на Олимпиаду россиян
Специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова сообщила, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул тестирования четырёх российских спортсменов, которые смогли отобраться на Олимпийские игры 2024 года.
11:06
Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев после одобрения палатой представителей конгресса Соединённых Штатов нового пакета помощи получит «крохи», отработав интересы конкретных политических групп.
10:59
Защитник ЦСКА Роша заявил, что Москва является чудесным городом
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о жизни в Москве.
10:50
Соседка: агент СБУ Головченко снимал с матерью дом в посёлке Иглино под Уфой
Агент СБУ Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, снимал с матерью дом в посёлке Иглино под Уфой. Об этом рассказала его соседка Раиса.
10:48
Два россиянина допущены до участия в квалификации олимпийской регаты
Организаторы регаты «Последний шанс», которая является квалификацией к Олимпийским играм в Париже, допустили двух российских яхтсменов Елизавету Жеребцову и Михаила Ушкова до участия в предстоящих соревнованиях.
10:40
Журналист Морган обвинил Гвардиолу в «нытье» из-за слов о календаре «Манчестер Сити»
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за жалобы на календарь игр его подопечных в нынешнем сезоне.
10:33
Губернатор Моор: ситуация с паводком в Тюменской области остаётся напряжённой
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ситуация с паводком в регионе остаётся напряжённой.
10:24
Глава ПКР: 47 российских паралимпийцев примут участие в чемпионате Европы по плаванию
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 47 российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по плаванию в Португалии.
10:22
В Москве 21 апреля ожидается небольшой дождь и до +17 °С
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что небольшой дождь и до +17 °С ожидается в Москве 21 апреля.
10:13
Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР
Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением о потенциальном выходе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).
10:12
Рогов: США выделяют Киеву многомиллиардную помощь под провокацию против России
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.
10:01
В Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты
Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, заявил губернатор Михаил Развожаев.
09:52
Нагорный раскритиковал МОК за политизацию спорта
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением о работе руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
09:52
Axios: США введут санкции против батальона армии Израиля «Нецах Иегуда»
США объявят в течение нескольких дней о введении санкций против одного из подразделений израильской армии, «Нецах Иегуда», за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан.
09:45
Артур Субханкулов стал обладателем пояса чемпиона Европы по версии IBA
Российский боксёр Артур Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии Международной боксёрской ассоциации (IBA).
09:41
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
09:31
Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в матчах плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов сравнялся с Игорем Ларионовым по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:31
В Артёмовске готовят бойцов для штурма позиций между Красным и Клещеевкой
В Артёмовске готовят бойцов 1486-го Ленинградского полка. 22 апреля они выйдут на штурм позиций между Красным и Клещеевкой.
09:20
Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Соединённых Штатов выделить дополнительную помощь Украине.
09:12
Хейни уступил Гарсии и утратил пояс чемпиона по версии WBC
Американский боксёр Дэвин Хейни проиграл соотечественнику Райану Гарсии и лишился чемпионского титула по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
09:03
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
08:59
Подполье: ВС Украины активно занимаются мародёрством на правом берегу Днепра
Украинские войска активно занимаются мародёрством на подконтрольном им правом берегу Днепра, заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
08:57
19 сейвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения «Бостону» в первом матче плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» на своём льду одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:47
Два очка Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» первый матч плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:42
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
08:39
В Оренбургской области за сутки от воды освободили более 1,1 тысячи жилых домов
В Оренбургской области свыше 2,3 тыс. домов и приусадебных участков за сутки освободилось от воды.
08:29
Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток
Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой в 13-м туре Турнира претенденток, который проходит в Торонто.
08:26
МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром
В МВД России предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта.