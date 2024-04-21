WE: в конгрессе США решили запретить иностранные флаги после бурной поддержки Украины демократами

Конгрессвумен от Флориды Кэт Каммак предложила принять законопроект, запрещающий в нижней палате американского парламента иностранные флаги. Она выступила с этой инициативой после того, как её коллеги-демократы решили продемонстрировать поддержку Киеву, размахивая украинскими флажками в конгрессе, сообщает The Washington Examiner.

Незадолго до того, как палата представителей конгресса США одобрила помощь Киеву, демократы-законодатели радовались и размахивали в здании парламента украинскими флажками. Их поведение вызвало недовольство у коллег-республиканцев, которые решили принять меры, чтобы запретить демонстрацию иностранных флагов в парламенте, пишет The Washington Examiner.

«Вид того, как американские конгрессмены неистовствуют и размахивают украинскими флагами в палате представителей Соединённых Штатов, привёл меня в ярость, — призналась в X республиканка от Флориды Кэт Каммак. — Если в нашей стране и есть зал, где должен присутствовать только американский флаг, то это именно этот зал».

Пока не ясно, когда законопроект, запрещающий демонстрацию иностранных флагов в конгрессе США, может быть вынесен на рассмотрение. Но Каммак отметила, что её помощники уже разрабатывают текст инициативы, и, судя по реакции, она получит заметную поддержку среди рядовых республиканцев, считает The Washington Examiner.