Запад недостаточно хорошо понимает, насколько сдержанно и человечно ведёт себя Россия в украинском конфликте, заявил директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе. В интервью TVL он напомнил, что за два года жертв среди мирного населения меньше, чем в секторе Газа за четыре месяца, а удары российской армии всегда прицельные, в отличие от преднамеренных атак ВСУ по Белгороду и Москве.

ЭРИК ДЕНЕСЕ, директор Французского центра исследований в области разведки: Я думаю, что мы недостаточно осознаём сдержанность России в этом конфликте. За два года число жертв среди мирного населения — примерно 30 тысяч — сравнимо с числом жертв среди мирного населения за четыре—пять месяцев операции Израиля в секторе Газа. При этом число жертв среди военных с обеих сторон высокое. Но это хорошо показывает, что Россия с самого начала учитывала, что в тех регионах, которые она хотела освободить, цель была их присоединить к России. То есть речь не шла о слепой резне.

Политика России на севере… Она не так долго длилась, потому что через полтора месяца российская армия отступила от Киева. Отступление также не сопровождалось ковровыми бомбардировками и разрушением всего, где она проходила. Нужно иметь это в виду.

Несмотря на неизбирательные и преднамеренные удары некоторых украинских подразделений по таким городам, как Белгород, или по многоэтажкам в Москве, ответной реакции такого же рода со стороны России не последовало. Её удары всегда прицельные: по электростанциям, командным пунктам, железнодорожным узлам. Мы вынуждены отметить у неё определённую сдержанность.

Таким же образом быть военнопленным никогда не было приятно, особенно когда выясняется, что вы входили в подразделение, участвовавшее в преступлениях, — и это работает для обеих сторон. Но мы видим дезертирство и то, как российская армия обращается с украинскими пленными. Здесь также она гораздо более, я бы сказал, человечна, чем то, что происходит на украинской стороне.