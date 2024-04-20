NYT: российские беспилотники подорвали символ военного могущества США

Активное применение небольших и относительно дешёвых дронов на Украине изменило характер современного конфликта. Оно также показало уязвимость танков «Абрамс», символизирующих военную мощь Америки, пишет The New York Times.

Беспилотники, которые активно применяются на Украине, изменили современное ведение боевых действий. Они также начали наносить смертельный урон одному из самых мощных символов американского военного могущества — танку «Абрамс», пишет The New York Times.

За последние два месяца российские войска вывели пять из 31 танка M1 Abrams, которые Пентагон поставил Киеву. Кроме того, как минимум три машины получили заметные повреждения, отмечает издание со ссылкой на информированные источники.

По данным аналитиков, ВСУ потеряли порядка 140 танков западного производства, включая 30 немецких «Леопардов». Многие из них выводили из строя или «добивали» БПЛА, которые демонстрируют большую точность, чем обычные средства противотанковой борьбы.

В зависимости от их размера и технологической сложности, дроны могут стоить всего $500 — ничтожная инвестиция для уничтожения танка «Абрамс» стоимостью $10 млн. Причём некоторые аппараты могут нести дополнительные боеприпасы, увеличивающие силу взрыва, утверждается в статье.

Дроны можно остановить с помощью средств РЭБ, передовых ракет класса «земля-воздух» или других систем ПВО, которых остро не хватает ВСУ. К тому же, некоторые эксперты сомневаются, что зенитно-ракетные комплексы, оснащённые радаром, могут эффективно бороться со слишком маленькими и быстрыми беспилотниками.

Некоторые армии уже испытывают лазерные установки, способные уничтожать дроны, фактически сжигая их энергией. Вероятно, подобное оружие окажется более дешёвым и массовым, чем другие виды боеприпасов, и сможет поражать небольшие цели. Но, как в любом конфликте появление контрмер, позволяющих обезвредить даже боевые лазеры, является лишь вопросом времени, подчёркивается в статье.