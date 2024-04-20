Guardian: Лондон не спешит тратить на Украину уже выделенные деньги

Британия израсходовала менее половины из £900 млн, собранных европейскими странами для поддержки Киева. Власти королевства оправдывают задержку с тратой средств бюрократической волокитой и признают, что даже часть уже закупленного оружия поступит ВСУ не ранее следующего года, сообщает The Guardian.

Более половины средств Международного фонда помощи Украины, которым управляет Министерство обороны Великобритании, оказались не использованы. Причиной стали проволочки с выдачей контрактов, сообщает The Guardian.

Девять европейских стран создали организацию в августе 2022 года для финансирования подготовки и оснащения ВСУ. Она задумывалась как «гибкий фонд с низкой бюрократизацией», управляемый Лондоном, поясняет издание.

Однако из £900 млн, пожертвованных участниками организации за последние два года, из которых 500 млн внесло Соединённое Королевство, удалось потратить только 404 млн. При этом министры признали, что часть техники, предусмотренной в контрактах, не попадёт на Украину раньше весны следующего года.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс активно стремится привлечь в фонд больше стран. Но существующая практика распределения денежных средств рискует отпугнуть потенциальных спонсоров, полагает The Guardian.