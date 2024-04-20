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Guardian: Лондон не спешит тратить на Украину уже выделенные деньги

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британия израсходовала менее половины из £900 млн, собранных европейскими странами для поддержки Киева. Власти королевства оправдывают задержку с тратой средств бюрократической волокитой и признают, что даже часть уже закупленного оружия поступит ВСУ не ранее следующего года, сообщает The Guardian.
Guardian: Лондон не спешит тратить на Украину уже выделенные деньги
AP

Более половины средств Международного фонда помощи Украины, которым управляет Министерство обороны Великобритании, оказались не использованы. Причиной стали проволочки с выдачей контрактов, сообщает The Guardian.

Девять европейских стран создали организацию в августе 2022 года для финансирования подготовки и оснащения ВСУ. Она задумывалась как «гибкий фонд с низкой бюрократизацией», управляемый Лондоном, поясняет издание.
 
Однако из £900 млн, пожертвованных участниками организации за последние два года, из которых 500 млн внесло Соединённое Королевство, удалось потратить только 404 млн.  При этом министры признали, что часть техники, предусмотренной в контрактах, не попадёт на Украину раньше весны следующего года.
 
Глава Минобороны Британии Грант Шаппс активно стремится привлечь в фонд больше стран. Но существующая практика распределения денежных средств рискует отпугнуть потенциальных спонсоров, полагает The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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