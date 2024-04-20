Telegraph: небезопасные — Британия отказывается дарить ВСУ лодки контрабандистов

Группа британских законодателей призвала правительство передать украинской армии лодки, конфискованные у банд, занимающихся незаконным перевозом мигрантов через Ла-Манш. Но пока власти королевства отклоняют эту просьбу, указывая на риск этих плавучих средств для жизни, пишет The Daily Telegraph.

Британские депутаты требуют, чтобы Лондон разрешил передать Киеву небольшие лодки, конфискованные у банд, занимающихся незаконным перевозом мигрантов через Ла-Манш. Но Министерство внутренних дел отклоняет эти призывы, ссылаясь на то, что эти плавучие средства могут представлять риск для жизни, пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, в Дувере в распоряжении британских властей находится более 60 небольших лодок и 130 моторов, которые были изъяты у контрабандистов. Часть этого оборудования выглядит «совершенно новым».

Сторонники Киева считают, что эти лодки можно использовать на фронте, где они крайне необходимы для переправки личного состава и грузов через Днепр. Они выражают не понимание, почему правительство Сунака отказывается продавать или дарить их ВСУ.

Средний срок службы катера в зоне боевых действий составляет от четырёх до восьми недель. Украинские военные заявляют, что им необходимо одновременно иметь на вооружении 900 таких лодок, но пока эта цель остаётся недостижимой, подчёркивает Telegraph.