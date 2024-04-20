Сенатор Джонсон: Путин не проиграет войну — США надо склонять его к переговорам

02:28
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Тульской областью.
02:22
В ООН призвали расследовать убийство военкора Ерёмина
Организация Объединённых Наций выступает против убийств журналистов. Так данные о гибели военкора «Известий» Семёна Ерёмина при атаке FPV-дрона ВСУ прокомментировал заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
02:10
РИА Новости: взрыв прогремел на военной базе к югу от Багдада
Взрыв прогремел на военной базе Кальсу, расположенной к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль.
02:01
Глава МИД Ирана: Тегеран расследует, кто нанёс удары 19 апреля
Тегеран расследует, чьи беспилотные летательные аппараты были сбиты над Исфаханом в центре Ирана. С заявлением об этом выступил глава Министерства иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
01:42
Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ
Вооружённые силы Украины подвергли атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате этого погибли два мирных жителя.
01:29
Байден: в США произвели первые 90 кг обогащённого урана
Первые 90 кг обогащённого урана произвели в Соединённых Штатах. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.
01:21
Губернатор Липецкой области сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в Липецкой области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
01:15
WP: США рассматривают удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.
00:55
Объект энергоинфраструктуры незначительно пострадал при взрыве БПЛА под Калугой
Объект энергетической инфраструктуры получил незначительные повреждения в результате взрыва беспилотного летательного аппарата в Калужской области.
00:49
Reuters: КНДР провела пробный пуск новой зенитной ракеты
Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытание боеголовки крылатой ракеты, а также пробный пуск новой зенитной ракеты.
00:35
Средства ПВО сбили пятый украинский БПЛА над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Курской областью.
00:30
США обвинили МЗКТ и три фирмы КНР в передаче ракетных технологий Пакистану
Соединённые Штаты ввели санкции против Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) и трёх предприятий КНР за якобы передачу ракетных технологий Пакистану.
00:15
Силы ПВО сбили четвёртый украинский беспилотник над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Курской областью ещё один, четвёртый по счёту беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины.
00:10
Оверчук: хорошие показатели экономики России позитивно влияют на соседние страны
Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что впечатляющие показатели развития экономики России позитивно влияют на соседние страны, особенно на членов ЕАЭС и СНГ.
00:09
Силы ПВО сбили третий украинский дрон над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили третий украинский беспилотник в небе над Курской областью.
00:04
Рябков: БРИКС изучает тему создания финансовой платформы объединения
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил телеканалу TV BRICS, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, объединяющей финансовые системы стран-участниц .
00:02
Депутат призвала проводить в вузах России мероприятия, посвящённые донорству крови
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила не менее двух раз в год проводить в университетах просветительские мероприятия, посвящённые донорству крови, а также организовывать выезд станции переливания крови в корпус высшего учебного заведения. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
00:00
Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников
Генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова заявила, что критерии Международной федерации конного спорта (FEI) по допуску российских спортсменов ущемляют их права.
23:52
Старовойт сообщил об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Курской области
В Курской области было уничтожено два беспилотника ВСУ, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
23:48
Богомаз: в Брянской области уничтожено шесть БПЛА самолётного типа
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было уничтожено шесть БПЛА самолётного типа.
23:45
Мельтцер: «Филадельфия» не будет продлевать контракт с Гурьяновым
Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер сообщил, что клуб не будет продлевать соглашение с российским нападающим Денисом Гурьяновым.
23:44
Военкор Семён Ерёмин погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ
Военный корреспондент «Известий» Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.
23:34
Рогов: ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО.
23:30
Витрук нокаутировал Борисова и стал новым чемпионом ACA в легчайшем весе
Павел Витрук одержал победу над Олегом Борисовым в главном поединке турнира АСА 174 в Санкт-Петербурге.
23:24
Медалистов Пекинского полумарафона лишили наград после обвинений в нечестной борьбе
Победителя и призёров Пекинского полумарафона лишили медалей и призовых после обвинений в нечестной борьбе.
23:23
В Москве арестовали расселявшего нелегалов в квартиры покойников
Суд в Москве отправил под стражу участника банды, отвечавшего за заселение мигрантов в квартиры на севере столицы, владельцы которых скончались.
23:08
Свищёв: Великобритания включила здравомыслие, смягчив условия участия россиян в турнирах
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщения о том, что Великобритания смягчит условия участия россиян в турнирах на территории страны.
23:07
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников в регионе.
23:05
Российское посольство заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
В посольстве России в Германии назвали эрозией процесса послевоенного примирения уведомления ФРГ о нежелательности участия российских официальных представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей.
22:50
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.
22:49
Токов победил Давлатмуродова на турнире АСА 174
Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова на турнире АСА 174 в Санкт-Петербурге.
22:48
Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»
Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение отменить введённый ранее запрет на ввоз и реализацию на территории страны продукции российского производителя чая и кофе ООО «Орими».
22:33
Колобков: слишком сильно МОК и WADA начинают политизировать спорт, считаю, что это ошибка
Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что стремление Международного олимпийского комитета (МОК) политизировать спорт является ошибочной позицией.
22:32
Погиб военкор «Известий» Семён Ерёмин
В зоне спецоперации погиб военный корреспондент «Известий» Семён Ерёмин.
22:30
Белый дом: США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности властей США немедленно возобновить поставки оружия Украине.
22:17
Россиянка Андреева проиграла украинке Калининой в 1/4 финала турнира WTA в Руане
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Руане (Франция).
22:14
Ruptly поговорило с родителями Луны, приехавшей на операцию в Петербург
Ruptly поговорило с родителями девочки Луны Феннер, которая приехала в Санкт-Петербург из США, чтобы сделать операции на лице.
22:01
Воздушная тревога в Киеве и других областях Украины
Сирены воздушной тревоги объявлены в ряде областей Украины, включая Киев.
22:00
В ЖФК ЦСКА призвали болельщиков поддержать команду в дерби со «Спартаком»
Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина заявила, что матч седьмого тура Суперлиги с ЖФК «Спартак» пройдёт на «ВЭБ Арене».
21:55
Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) провело повторный аукцион, в ходе которого было реализовано 100% акций «Росспиртпрома» за 8,3 млрд рублей.
21:47
Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Виктор Са после победы над «Факелом» в 25-м туре РПЛ заявил, что клуб остаётся в чемпионской гонке.
21:45
Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву
Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки, а также двух его братьев доставили в Москву.
21:35
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
21:33
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев.
21:29
Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что до сих пор находится в шоке от последствий перенесённой пневмонии.
21:19
Пушилин: один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ по региону.
21:16
В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для ветеранов труда
На региональном портале в Московской области запустили новую услугу для ветеранов труда.
21:15
Сальников: российские пловцы на чемпионате мира могли бы завоевать около 15 наград
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены могли бы завоевать около 15 наград на чемпионате мира.
21:11
В Салехарде провели первую репетицию парада Победы
В Салехарде прошла первая репетиция парада Победы, заявили в городской администрации.
21:07
Специалист Левина рассказала о востребованных сферах для трудоустройства летом
Эксперт в области рынка труда Юлия Левина рассказала, какие сферы наиболее востребованы для трудоустройства летом.