Daily Mail: Британии указали на зияющую брешь в национальной ПВО

Соединённое Королевство имеет очень ограниченный потенциал для отражения ракетной угрозы, заявил экс-министр вооружённых сил страны Марк Франсуа. По его словам, в случае прямого столкновения Россия может воспользоваться этой опасной уязвимостью в британской обороне, пишет Daily Mail.
В случае войны Россия может нанести неожиданный удар по Великобритании, воспользовавшись «опасной уязвимостью» в её обороне. С таким предупреждением выступил бывший министр вооружённых сил страны Марк Франсуа, передаёт Daily Mail.
Прежде чем запустить крылатые ракеты, Москва может атаковать Альбион с севера, в том числе используя стратегический бомбардировщик Ту-160. Более того, затягивание разработки нового самолёта-разведчика Королевских ВВС E-7 Wedgetail лишь играет на руку Кремлю, утверждает политик.
Он опасается, что действующая британская оборона, в которую входят истребители Typhoon, шесть эсминцев и новая ПВО Sky Sabre, как и системы НАТО в Европе, не смогут отреагировать на подобное нападение вовремя. Поэтому, на его взгляд, Соединённому Королевству нужен собственный аналог израильского «Железного купола».
«У нас в Великобритании очень ограниченные возможности против атакующих ракет, и если вы, как и я, считаете, что первой обязанностью страны является её оборона, то у нас там зияющая брешь. А задержка Wedgetail только усугубляет эту брешь. Это то, что нам необходимо исправить в первую очередь», — подчеркнул Франсуа.
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