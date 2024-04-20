Миршаймер: хотелки Зеленского неосуществимы, но даже их выполнение не спасёт от поражения
ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Он (Зеленский. — ИноТВ) составил список желаний, и, на мой взгляд, именно его под планом он и подразумевает. Но стоит задаться вопросом: а осуществимо ли это?
Получит ли он хоть что-то близкое к тому количеству [истребителей] F-16 или артиллерийских орудий, которое желает получить? И ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет. Мысль о том, что поставка F-16 изменит баланс, была заблуждением, которое некоторое время активно раздувалось в прессе.
Однако теперь все понимают, что это заблуждение, так что этому перестали уделять столько внимания. Что касается артиллерийских снарядов, то, возможно, в ближайшие несколько месяцев они сократят соотношение с десяти к одному до девяти к одному или восьми к одному, но это никак не повлияет на ситуацию.
У России решающее преимущество с точки зрения вооружения и живой силы, и сейчас она изматывает украинские войска. Для этого она использует всю свою огневую мощь на местах и численное превосходство. Сейчас их авиация ещё использует и все эти «умные бомбы» для ударов по украинским войскам. Трудно представить, как украинцам удастся ещё дольше продержаться в этой войне на истощение.