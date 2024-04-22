Такер Карлсон о помощи Киеву: не называйте США демократией, конгрессу плевать на мнение народа

70 процентов населения США не хочет финансировать Украину, однако конгресс это не остановило, отмечает независимый журналист Такер Карлсон в интервью подкасту Джо Рогана. Карлсон возмущён тем, что американскую систему называют демократией, в то время как элита просто плюёт на мнение избирателей.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Люди жили при таких системах с тех пор, как появились системы…



Да, всегда.



ТАКЕР КАРЛСОН: Но особенно оскорбительно и нестерпимо, когда такую систему называют демократией.



Да.



ТАКЕР КАРЛСОН: Это, на мой взгляд, слишком бесчестно. Уж лучше бы я жил при монархии, где все считают, что король дан нам от Бога, чтобы править нами, и все его капризы — закон. В этом есть логика. Мне это не нравится, но здесь есть по крайней мере внутренняя непротиворечивость.



Да.



ТАКЕР КАРЛСОН: Но когда они принимают законопроект о финансировании Украины на 60 миллиардов долларов, в то время как 70 процентов населения этого не хочет, и в то же время игнорируются настоящие проблемы нашей страны, такие как экономика и граница… Когда они созывают конгресс на выходных, чтобы принять законопроект, которого народ не хочет, и игнорируют то, чего народ хочет, когда они делают одно и то же снова и снова на протяжении пятидесяти лет и называют это демократией, это приводит в бешенство!



Да.



ТАКЕР КАРЛСОН: Потому что это слишком бесчестно! Почему бы просто не сказать: «Нам наплевать, чего вы хотите. Это финансирование Украины даёт нам нечто — может быть, восторг от того, что мы хозяева Вселенной, или деньги от оборонных подрядчиков, что угодно, — и это для нас важнее, чем ваше мнение. У нас здесь не самоуправление, страной руководим мы, а не вы. Заткнитесь и повинуйтесь!» Если бы они хотя бы высказали всё это — ладно, всё ясно, таковы условия. Но если я услышу ещё одну долбаную лекцию от (ведущего MSNBC, бывшего конгрессмена. — ИноТВ) Джо Скарборо о защите демократии, когда это не демократия, даже не близко, я приду в бешенство! Потому что я просто не могу мириться с ложью. Логично?



Да, логично. Интересно, что сейчас есть люди, которые так говорят. По-моему, это относительно новое явление в мейнстримных СМИ. Я считаю, то, что вы делаете в X, относится к мейнстримным СМИ. И мы с вами сейчас, по сути, в мейнстримных СМИ. Существуют СМИ, контролируемые корпорациями…



ТАКЕР КАРЛСОН: Согласен.



… которые раньше были мейнстримными. Раньше, говоря о мейнстримных СМИ, мы имели в виду CNN. Но теперь уже не совсем так. Мейнстримные СМИ… Если говорить о потребляемых объёмах, больше людей потребляют контент в Twitter, в X, чем где-либо ещё. Они потребляют информацию в интернете, на YouTube — к лучшему или к худшему, верна эта информация или нет, они теперь потребляют информацию в иных формах, чем когда-либо прежде. И то, что говорите вы, сейчас говорит больше людей, чем когда-либо прежде. И теперь, когда люди лгут, когда вешают нам лапшу на уши и пытаются убедить нас не верить своим глазам, это более оскорбительно, чем когда-либо прежде, потому что правда так доступна.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2024 года.