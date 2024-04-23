Подполковник Дэвис: США должны прекратить лезть в войны, которые чреваты для них поражением

«Глупое стремление» Вашингтона участвовать в конфликтах на Украине, Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе рано или поздно закончится реальной войной и провалом США, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью TNT Radio. По его словам, вместо этого Вашингтон должен прекратить поддерживать чужие войны, раздавая своё оружие направо и налево, и начать заниматься собственной обороной, которая находится в упадке.

Посмотрите, к чему всё идёт. Шесть или семь месяцев назад всё вертелось вокруг Украины — это был главный объект расходов, финансирования, поддержки и так далее. Затем случилось 7 октября, Израиль вышел на первый план, и теперь они для нас как бы в приоритете. А ещё у нас есть вопрос с Тайванем, что является своего рода потенциальным третьим фронтом, о котором говорила администрация Байдена, когда заявляла, что готова «сражаться на трёх фронтах». Вот, что мы имеем. Насколько это всё вообще реально поддерживать в будущем? Что-то из этого ведь должно провалиться, Дэниел. Как вы считаете?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Да, и хотелось бы верить, что провалится наше глупое стремление идти по любому из этих путей. Нам не нужно воевать ни с кем из них. Нам нужно всё это закончить.

Нам нужно закончить войну между Россией и Украиной, быть жёсткими с нашим киевским другом и сказать ему: «Вы не выиграете эту войну. У нас бы всё равно не хватило средств, чтобы помочь вам выиграть её, даже если бы у вас были люди (а их нет). Так что давайте закончим эту войну».

Мы должны сказать Израилю: «Если вы решите сунуться в войну с Ираном — вы сами по себе. Потому что это не наша война, мы в ней не заинтересованы и ничего, кроме поражения, не добьёмся, если влезем туда».

Что касается Тайваня и Китая, позвольте заявить вам: мы не сможем выиграть войну против Китая в районе Тайваня, что бы кто ни хотел думать. И всевозможные компьютерные учения подтверждают этот тезис и показывают, во что это обойдётся Соединённым Штатам.

Это должно изменить нашу политику, чтобы мы действовали по-другому и не шли по пути, который может закончиться конфликтом, в котором мы можем проиграть. То, что мы делаем, — это безумие! Я хочу, чтобы во всех наших действиях присутствовал здравый смысл, а не сказка о том, что мы можем делать буквально всё и везде.

Вот, что я вам скажу: основная проблема в данной ситуации — это боеприпасы. Артиллерийские снаряды, ракеты и перехватчики для ПВО — это три ключевые вещи, которые мы раздаём Украине и Израилю. И если они понадобятся нам в собственной борьбе, у нас их будет слишком мало, и мы просто не сможем поддерживать боевые действия, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.