Reuters: молодые американцы начали отворачиваться от Байдена, видя в Трампе ответ на свои экономические проблемы

Если во время выборов 2020 года Джо Байден уверенно опережал Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодёжи, то сейчас его отрыв от оппонента составляет всего 3%, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса. Как отмечается в статье, подобная потеря поддержки со стороны молодых избирателей может разбить надежды Байдена на второй президентский срок.

Часть молодых американцев видят в Дональде Трампе ответ на свои экономические проблемы, пишет Reuters.

Для действующего президента-демократа Джо Байдена, который в 2020 году получил широчайшую поддержку американской молодёжи, ослабление этой самой поддержки может разбить его надежды на второй срок.



Мартовский опрос Reuters/Ipsos показал, что среди американцев в возрасте 18-29 лет людей, готовых проголосовать за Байдена, оказалось всего на 3 процентных пункта больше, чем желающих отдать свой голос за Трампа — 29% и 26% соответственно. Остальные отдали предпочтение другому кандидату или не знали, кому отдать свой голос.



Если 77-летний Трамп останется в этой демографической группе рядом с 81-летним Байденом до самого дня выборов 5 ноября, то это станет значительной победой для экс-президента по сравнению с голосованием 2020 года, когда Байден набрал среди молодёжи на 24% больше своего оппонента.



Обеспокоенность по поводу возраста нынешнего главы Белого дома и его поддержки Израиля в войне в секторе Газа поспособствовали снижению его поддержки среди молодых избирателей.



Есть также признаки того, что молодые люди постепенно переходят на сторону Республиканской партии, несмотря на усилия президента США удержать их на стороне демократов с помощью предпринимаемых им попыток списать студенческие долги, повысить доступность жилья и отменить ограничения в правах на аборт.



Агентство Reuters опросило 20 человек в возрасте до 30 лет, чтобы понять, почему они поддерживают Трампа. Самой распространённой причиной поддержки бывшего президента была инфляция и ощущение того, что американская экономика для них не работает. Опрошенные также указали на то, что наблюдаемый при Байдене рост цен на основные товары повседневного спроса для некоторых из них оказался более значимым фактором, чем высокая стоимость американских ценных бумаг и низкий уровень безработицы.