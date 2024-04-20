Hill: демократы делают всё возможное, чтобы не дать Кеннеди-младшему помешать Байдену на выборах

В Демократической партии всё больше опасаются, что выступающий в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди — младший может своим участием в президентских выборах отобрать часть голосов у Джо Байдена, пишет The Hill. В результате, как отмечается в статье, демократы идут на чрезвычайные шаги, чтобы Кеннеди не помешал главе Белого дома переизбраться на второй срок.

Демократы предпринимают чрезвычайные шаги, чтобы Роберт Кеннеди — младший в ноябре не помешал их усилиям по сохранению за собой Белого дома, пишет The Hill.



Меры, на которые идут представители Демократической партии, включают в себя, среди прочего, сплочение семейства Кеннеди вокруг президента Байдена, публикации оппозиционных исследований и проведение пресс-брифингов, посвящённых тому, что независимый кандидат помогает бывшему президенту Трампу. Наблюдая за тем, как Кеннеди во всё большем количестве штатов набирает достаточно голосов для участия ноябрьских выборах, демократы делают всё возможное, чтобы не дать ему помешать Байдену.



В последние недели Кеннеди принял несколько заметных решений, которые привлекли внимание представителей Демократической партии. В частности, он выбрал богатую напарницу по президентской гонке Николь Шанахан, а также объявил, что не будет баллотироваться от Либертарианской партии.



Демократы, стремящиеся сохранить за Байденом его избирательную базу, обеспокоены стратегией Кеннеди. Когда последнему не хватало денег, они утешались тем, что он может сойти с дистанции из-за того, что подача петиций для голосования в каждом штате обходится очень дорого. А когда он раздумывал о том, чтобы выступить в качестве кандидата от Либертарианской партии, они также оптимистично надеялись на то, что он заберёт часть голосов у Трампа, а не у Байдена.



Однако их надежды не оправдались. Теперь Кеннеди — независимый кандидат, и его базу сторонников нельзя чётко определить. Тем не менее в Демократической партии уверены, что он, скорее всего, будет перетягивать к себе избирателей Байдена. Мысли об этом тревожат демократов, которые считают, что их миссия на нынешних президентских выборах состоит в том, чтобы уберечь демократию от второго президентского срока Трампа.