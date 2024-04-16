The Hill: демократов всё больше беспокоит кандидатура Кеннеди

Демократы всё больше опасаются Кеннеди-младшего, полагая, что он может забрать голоса Байдена и в итоге привести Трампа к победе, пишет The Hill. И хотя аналитики уверяют, что предсказать влияние Кеннеди на результаты выборов сложно, обеспокоенность демократов уже вышла на новый уровень. Так, национальный комитет Демократической партии даже создал команду для отслеживания действий этого кандидата в ходе предвыборной кампании.

Республиканцев и демократов в сенате всё больше беспокоит кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший, сообщает The Hill. По мнению законодателей, он может помочь победить либо Трампу, либо Байдену. Однако демократы больше опасаются этого кандидата, чем республиканцы.

Например, одна из самых ярых сторонников Байдена, сенатор Мэйзи Хироно, признала, что трудно предсказать, как именно Кеннеди повлияет на конечные результаты. Но по её мнению, в любом случае его участие доставит нынешнему хозяину Белого дома большую боль из-за его родства с двумя легендарными фигурами Демократической партии — президентом Кеннеди и его братом, бывшим генеральным прокурором Робертом Кеннеди.

«Я думаю, что, по сути, он помогает Трампу. Я думаю, что он его использует», — цитирует издание слова Хироно.

Демократов пугают откровения Кеннеди-младшего. Так, недавно он заявил, что Байден представляет «гораздо большую угрозу демократии», чем Трамп, потому что он «первый кандидат в истории, первый президент в истории, который использовал федеральные агентства для цензуры политических высказываний» и «подвергал цензуре своего оппонента».

Такой аргумент мог бы привести сам Трамп на каком-нибудь политическом митинге, отмечает The Hill. Кеннеди-младший также не скрывает, что, по его мнению, ценности Демократической партии уже не те, что раньше. Причём об этом он сказал, когда представлял кандидатуру на роль своего вице-президента, Николь Шанахан, которая ранее была спонсором демократов.

Демократы не скрывают, что «фамилия Кеннеди может навредить Байдену». Их обеспокоенность уже вышла на новый, организационный уровень. Национальный комитет Демократической партии даже создал команду для отслеживания действий Кеннеди-младшего в колеблющихся штатах в ходе предвыборной кампании.

Сторонники Байдена также активизировали усилия, чтобы объявить Кеннеди радикалом за то, что он разделяет убеждения Трампа относительно вакцинации. Сенаторы-республиканцы считают, что он может перетянуть на выборах часть голосов Трампа. Однако большинство законодателей уверены, что он представляет большую опасность именно для Байдена.

Так, сенатор Джон Ховен пояснил: «Он может забрать голоса у Трампа, он может забрать голоса у Байдена… Трамп сейчас очень чётко заявляет: «Не путайте, ребята, этот парень — либерал». По моему мнению, демократы больше беспокоятся о Кеннеди, чем республиканцы в целом».

Издание также приводит слова вице-губернатора Пенсильвании Остина Дэвиса, что «всё, что может сделать (Кеннеди-младший. — ИноТВ), — это отобрать голоса у президента Байдена и облегчить победу Дональду Трампу».

Профессор политологии Университета Ратгерса Росс Бейкер уверен, что основа стратегии Кеннеди-младшего «заключается в том, чтобы пробудить воспоминания, особенно у пожилых американцев, о его отце и дяде». «Он способен использовать в своих интересах людей, которые почему-то думают, что он — реинкарнация, что он обладает магией Кеннеди», — добавил Бейкер.

Как отмечает The Hill, некоторые представители клана Кеннеди всё же высказались против его президентской кампании и даже подписали заявление, в котором его вызов Байдену был назван «опасным для страны».

При этом сторонники Кеннеди-младшего утверждают, что у них достаточно подписей, чтобы выдвинуть его кандидатуру в нескольких ключевых штатах. Среди них называют Аризону, Джорджию, Южную Каролину, Мичиган, Неваду, Нью-Гэмпшир и Юту. Более того, они стремятся к тому, чтобы принять участие в голосовании во всех 50 штатах.

Такое неожиданное влияние Кеннеди-младшего создаёт непредсказуемую динамику. Это напоминает случай с Россом Перо, который как раз сыграл роль такого спойлера на выборах в 1992 году, когда Клинтон победил Буша-старшего.

Перо тогда не одержал победы ни в одном штате, но набрал около 19% голосов. В то время аналитики были уверены, что именно он стал причиной поражения Буша-старшего, хотя позже ряд политологов ставили это утверждение под сомнение. Ведь сложно сказать наверняка, как бы проголосовали его избиратели, если бы он не участвовал в выборах.

Сенатор-центрист Джо Мэнчин считает, что кандидатура Кеннеди может «навредить в обоих направлениях». Он также отметил, что сотрудница предвыборного штаба Кеннеди как-то сказала, что её «приоритетом номер один» было не допустить переизбрания Байдена.

Как поясняет издание, речь идёт от Рите Палмер, которая была уволена из штаба «за введение в заблуждение». Мэнчин также сравнил влияние Кеннеди на результаты выборов с монетой: неизвестно, какой стороной она упадёт. Единственное, что, по его мнению, пока неясно, привлечёт ли эта кандидатура людей, которые обычно не голосуют.

Сенатор также считает, что «кто угодно может» переломить ход гонки в ту или другую сторону. А вот гневная реакция демократов, напротив, показывает, как кандидат от третьей партии может повлиять на ход предвыборной гонки.