The Hill: демократов всё больше беспокоит кандидатура Кеннеди
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр.
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон намерен вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа.
Обозреватель National Review Эндрю Статтафорд выразил предположение, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом, и это приведёт к краху «американского мира».
Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
Администрация США готова отказаться от введённых ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Лишённый священного сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
На заводе боеприпасов в Пенсильвании произошёл пожар.
Россия призывает МАГАТЭ прямо указать на источник нападения на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чём-либо, только когда есть свидетельства.
Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил в интервью телеканалу CNN, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.
Критика в адрес России со стороны США из-за ситуации вокруг российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) поражает цинизмом на фоне стремления Вашингтона нанести России «стратегическое поражение».
США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, превратив Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
МАГАТЭ планирует в этом году предложить России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Комсомольской правде» о необходимости ужесточения уголовной ответственности за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.
Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, то Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает совершить визит в Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объёмов обогащённого урана.
Факт накопления Ираном больших запасов обогащённого урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшее время.
Взрыв прогремел в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко.
Вооружённые силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргороде в Полтавской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Специалисты Международного агентства по атомной энергии не видели на Запорожской АЭС тяжёлых вооружений, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил внедрить систему поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
«Челси» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Международное агентство по атомной энергии 16 апреля проведёт новую ротацию персонала на ЗАЭС.
Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционный список по Белоруссии десять физических и 12 юридических лиц.
«Эвертон» подал апелляцию на решение руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) снять с команды ещё два очка за нарушение финансовых правил.
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны Вооружённых сил Украины.
В Переславский районный суд Ярославской области поступило уголовное дело в отношении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма.
«Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии указать на источник атак на Запорожскую АЭС.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».
Чемпионка мира Юлия Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию.
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в населённых пунктах на юге Ливана.
Украинские власти при попустительстве Запада систематически осуществляют атаки на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля.
Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2023/24 по версии журналистов.
Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой заявил, что летом 2022 года Украина под руководством Великобритании планировала создать очаг радиационного заражения на Запорожской АЭС.
В Ленинградской области мужчина выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета.
На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.
Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Руане (Франция).
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 20 см и к настоящему моменту составляет 600 см.
Обломки летающего объекта обнаружили на территории Еланского района Волгоградской области.
Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с Дмитрием Биволом.
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 см и превысил отметку неблагоприятного явления, достигнув 723 см.
Удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС создал опасный прецедент, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.