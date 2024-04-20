Fox: это отвратительно и не по-американски — Рамасвами о намерении демократов лишить Трампа защиты в тюрьме

Вашингтонское «болото» ни перед чем не остановится, чтобы не пустить Дональда Трампа в Белый дом, заявил в эфире Fox News бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Теперь представители Демократической партии хотят лишить Трампа защиты Секретной службы. «Это отвратительно, это не по-американски», — прокомментировал данную законодательную инициативу Рамасвами.

Сегодня Бенни Томпсон, возглавляющий комитет по расследованию событий 6 января, предложил законопроект, который лишит Трампа защиты со стороны Секретный службы в случае, если его признают виновным в совершении преступления и он будет приговорён к тюремному сроку.



Это означает, что Трамп может отправиться в тюрьму без защиты. Демократы не просто хотят тюремного заключения для Трампа, они хотят, чтобы его закололи заточкой.



Вивек Рамасвами — бывший кандидат в президенты на выборах 2024 года. Вивек, они затыкают этому человеку рот, штрафуют его, делают снимок при аресте. В то же самое время люди поджигают себя в сотне метров от него. Насколько это пугающе?



ВИВЕК РАМАСВАМИ, бывший кандидат в президенты США от республиканцев: Знаете, Джесси, это попросту ужасно. Всё это заставляет задуматься. Болото ни перед чем не остановится, чтобы не допустить этот человека до поста (президента США. — ИноТВ). Они ясно дали это понять. Сперва они попытались его засудить. Когда это не сработало, они начали в отношении него уголовные расследования. Когда и это не сработало, они попытались снять его с выборов. А когда ничего из этого не сработало, они теперь отказывают ему в защите Секретной службы. Задайте себе вопрос, какого результата они на самом деле добиваются. Это отвратительно, это не по-американски.



И, по-моему, они сейчас гораздо более прозрачны в плане того, как далеко они готовы пойти для достижения своей реальной цели. Это отвратительно, Джесси. И лучший способ защиты от плохих исходов — бросить этому вызов. Именно поэтому на нас лежит ответственность бросить вызов этому абсурду, который мы наблюдаем.



Дата публикации 20 апреля 2024 года.