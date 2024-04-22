Американцы прагматичны и готовятся бросить Европу разбираться с украинским конфликтом, который сами спровоцировали, заявил директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе. В интервью TVL он напомнил о неудачном двойном блефе, который вели США и Россия в феврале 2022 года, и подчеркнул, что Россия не могла поступить иначе.

ЭРИК ДЕНЕСЕ, директор Французского центра исследований в области разведки: Дело в том, что американцы одновременно ученики чародея — их руку видно в начале этой войны, возможно, мы об этом поговорим, — но они также чрезвычайно прагматичны. Когда они чувствуют, что дело не ладится, то, не раздумывая, включают задний ход и поворачивают на 180 градусов. Они к этому готовились — пока этого не видно, но, по-моему, скоро станет понятно, — готовились всучить «горячую картошку» Европе и сказать: теперь это ваш конфликт. При этом именно они его развязали, помогли развязать — я ещё раз это подчёркиваю: расширение НАТО и провокации в Донбассе подтолкнули Москву к вмешательству. Разумеется, вмешательство Москвы можно осуждать, но оно не возникло на пустом месте.

И с этого момента мы, европейцы, обнаружим, что нам приходится разбираться с ситуацией, которую мы не провоцировали и которой не хотели, потому что американцы…

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: Которой мы не хотели, но известно, что мы выступали гарантами соблюдения Минских соглашений и не смогли выполнить свою работу.