На фоне выделения долгожданного пакета финансирования США западная общественность начинает высказывать новые опасения касательно пользы и своевременности помощи, пишет The Washington Post. Так, американские политики заявляют, что Украина уже проиграла, а Вашингтону эта поддержка стоит собственных ресурсов и доверия на мировой арене.
Теперь, когда спустя недели споров и промедления палата представителей наконец одобрила финансовую помощь Украине, у союзников Киева появляются новые опасения: действительно ли эти деньги смогут изменить ситуацию и не слишком ли поздно? Как сообщает The Washington Post, многие американские законодатели уверены, для Украины это «конфликт, который нельзя выиграть», а для США — «опасное истощение ограниченных материальных средств и сокровищ».
По мнению некоторых политиков, Киев уже проиграл и вина за это поражение целиком лежит на плечах США: «Украина проиграла, потому что мы не отреагировали быстро. Задержка обошлась очень дорого, погибли люди, и это стоило США доверия на мировой арене», — приводит издание слова американского сенатора Джони Эрнст.
Согласно совместной оценке правительства, Всемирного банка и Европейской комиссии, текущий счёт за ущерб и восстановление Украины составляет $486 млрд и продолжает расти, а пострадавшая экономика по-прежнему целиком зависит от международной поддержки. Очевидно, выделенный США $61 млрд не принесёт никакого существенного эффекта. Учитывая, что Украина рассчитывает на долгосрочную поддержку как сейчас, так и в восстановлении, споры о финансировании Киева на Западе ещё очень далеки от завершения, пишет WP.
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