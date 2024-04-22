«Лучше, чем полное поражение» — NYT посоветовал Украине ставить более реалистичные цели

Желание Киева вернуть страну к довоенным границам представляется экспертам всё менее осуществимым. Поэтому, как пишет The New York Times, возможно, Украине лучше уже сейчас смириться с потерями земель и не пытаться их вернуть — такой исход будет лучше, чем полное поражение.

Официальная цель Украины — возвращение всех утраченных территорий — с каждым днём кажется аналитикам всё более нереалистичной и недосягаемой, утверждает The New York Times.

Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина может хотя бы приблизиться к этой цели, особенно после прошлогоднего провального контрнаступления. Более того, некоторые из них утверждают, что новый пакет американской помощи не только не поможет Украине продвинуться вперёд, но даже не позволит ей остановить активное наступление России.

Как объясняет издание, такие мрачные прогнозы довольно легко обосновать: «Просто для России эта война имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на неё больше ресурсов». Если бы Запад воевал с Россией напрямую, а не через Украину, вероятно, он бы прикладывал для победы куда больше усилий и средств.

Поэтому «наиболее реалистичный сценарий для Украины» — это не возвращение к довоенным границам, а сохранение того, что она имеет сейчас, пишет NYT. Украина будет меньше, но при этом она сможет сохранить большую часть своей территории, а затем постараться интегрироваться в Европу экономически и стратегически. «Это гораздо лучше, чем полное поражение», — заключает издание.