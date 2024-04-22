Bild: Германия тормозит с поставкой Киеву тяжёлых бронетранспортёров

Как выяснил Bild, Берлин обязался поставить Киеву порядка 400 БТР с усиленной противоминной защитой в течение нескольких лет. Однако «мегасделка», финансируемая из немецкого бюджета, пока даже не начала исполняться.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на секретные документы сообщает, что Германия срывает поставки Киеву 400 бронетранспортёров типа MRAP. Речь идёт продукции компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH, сделка финансируется из бюджета Германии.

Предполагалось, что бронетехника на сумму €315 млн должна была поставляться небольшими партиями ​​в течение нескольких лет начиная с января 2024 года. Но из этого амбициозного плана ничего не вышло: теперь объявлено, что первые машины могут быть отгружены лишь в июне, пишет Bild.

Одной из основных причин задержки таблоид называет то, что бронемашины, изначально переделанные из американских грузовиков, до сих пор не имеют необходимых сертификатов противоминной защиты.

Инсайдер министерства подтвердил газете, что до середины апреля не проводилось НИКАКИХ успешных испытаний взрывчатых веществ для получения необходимых сертификатов. Обещанная FFG противоминная защита машин пока не доказана.