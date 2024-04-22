Bild: Германия тормозит с поставкой Киеву тяжёлых бронетранспортёров

20:06
Хомуха: матч со «Спартаком» — шанс для молодых игроков ЦСКА зарекомендовать себя
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о матче со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России.
20:05
Минобороны: испанский солдат погиб на учениях НАТО в Польше
Испанский солдат погиб в ходе международных учений Североатлантического альянса на территории Польши, информирует издание Gazeta.pl со ссылкой на польское Министерство обороны.
19:54
Песков: выход российских миротворцев из Карабаха отвечает текущим реалиям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход российских миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, сложившимся в регионе в настоящий момент.
19:43
Отряды «Хезболлы» выпустили более 30 ракет по поселениям на севере Израиля
Бойцы вооружённых формирований шиитского движения «Хезболла» подвергли обстрелу из реактивных систем залпового огня израильские поселения, расположенные в Верхней Галилее.
19:39
Кабмин поддержал продление льготы на ипотеку для многодетных до 2030 года
Правительство России поддержало законопроект российского Министерства финансов, которое предложило продлить льготы на ипотеку в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей.
19:37
Гимнастка Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию
18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что перенесла операцию.
19:29
Уровень воды в Тоболе в районе тюменского села Коркино за сутки вырос на 89 см
Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Упоровского района Тюменской области за сутки вырос на 89 см.
19:26
Житель Кирова рассказал, как спас девочку с карниза балкона четвёртого этажа
Житель Кирова Михаил Поляков рассказал, как спас девочку с карниза балкона четвёртого этажа.
19:20
В WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой
Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель прокомментировал разницу между делом китайских пловцов и делом фигуристки Камилы Валиевой.
19:16
МИД: Грузия приветствует начало делимитации армяно-азербайджанской границы
Тбилиси приветствует соглашение по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Информация об этом содержится в сообщении, распространённом Министерством иностранных дел Грузии.
19:14
Тимофеева пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в финал квалификационного раунда в Мадриде (Испания).
19:06
Гуцул поблагодарила ПСБ за открытие счетов для гумвыплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поблагодарила Промсвязьбанк (ПСБ) за открытие первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.
19:05
Боррель: страны ЕС позже примут решение о поставках оружия Украине
Страны — участницы Европейского союза позже примут решение относительно новых поставок оружия на Украину.
19:04
Трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле
Перед третьим матчем финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Металлургом» Кубок Гагарина был доставлен к мемориалу на месте гибели ярославского клуба.
19:01
Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент России Владимир Путин наградил российского актёра и режиссёра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
18:56
Глава ГУ МЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова
Глава ГУ МЧС России по Чечне Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на границе с Дагестаном, в понедельник, 22 апреля, присутствовал на совещании у главы региона Рамзана Кадырова.
18:52
Банька: WADA не отправило дело китайских пловцов в CAS, так как проиграло бы его
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о том, почему организация не оправила дело китайских пловцов в Спортивный арбитражный суд (CAS).
18:50
В ФРГ начали расследование по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя
Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после распространившейся в СМИ информации о том, что её материалы были использованы в восстановительных работах в Мариуполе.
18:44
Суд в Москве арестовал отца обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке
Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения Низами Аббасову — отцу обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Шахина Аббасова. Его взяли под стражу.
18:44
Мамиашвили: занимаемся ситуацией Садулаева
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации вокруг Абдулрашида Садулаева.
18:44
Посол Нечаев: МИД Германии не ответил России на вопросы по делу о шпионаже
Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что Министерство иностранных дел Германии до сих пор не дало никакого ответа на вопросы российской стороны по делу о шпионаже.
18:34
Песков: Путин констатировал готовность России к мирному решению по Украине
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса.
18:32
Боррель — о передаче Киеву систем ПВО: министры ЕС не приняли конкретных решений
Главы министерств иностранных дел и обороны стран — участниц Европейского союза не приняли конкретных решений в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны.
18:32
Игрок «Оренбурга» Башич: под руководством Деограсии мы работаем как одна семья
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе с тренером Давидом Деограсией.
18:31
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране будет создан единый государственный реестр адвокатов.
18:25
Боррель: первые поставки снарядов Киеву по инициативе Чехии намечены к концу мая
Начало поставок снарядов Украине в рамках инициативы Чехии запланированы на конец мая — начало июня.
18:14
Зеленский — о мобилизации молодёжи: они лучше понимают современные технологии
Необходимость отправки представителей молодёжи на фронт обусловлена тем, что они лучше понимают современные технологии. Об этом заявил Владимир Зеленский.
18:14
Наумов: попав в хорошие руки, Пиняев запросто может вырасти в звезду европейского уровня
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об информации касательно интереса европейских клубов к полузащитнику Сергею Пиняеву.
18:05
FA: европейские силы на Украине могут заняться ПВО и охраной границ
Подполковник ВВС Соединённых Штатов Джахара Матисек допустил, что европейские войска могут быть размещены на Украине для охраны границ или работы с украинскими системами противовоздушной обороны.
18:02
Агент Дементьев объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф
Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ.
17:57
Алиев заявил, что Россия является гарантом безопасности на Кавказе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе.
17:50
Телевышка получила повреждение в Харькове, где ранее прогремел взрыв
Объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове. Из-за этого наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.
17:50
Издательство АСТ остановило продажи романа «Наследие» Владимира Сорокина
Издательство АСТ объявило об остановке продаж романа-антиутопии писателя Владимира Сорокина «Наследие», а также книги Майкла Каннингема «Дом на краю света» и книги Джеймса Болдуина «Комната Джованни».
17:44
СЭ: финал Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках»
Стало известно, где состоится финал Кубка России по футболу.
17:39
El País: польза на фронте от переданных Украине танков Leopard равна нулю
Польза на фронте от танков Leopard немецкого производства, поставленных Вооружённым силам Украины, равна нулю, пишет газета El País со ссылкой на источник.
17:39
МО: ВС России заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру
Подразделения Вооружённых сил России заняли опорный пункт на подступах к населённому пункту Часов Яр и взяли в плен четырёх военнослужащих ВСУ.
17:36
Алдонин: потери в составе станут проблемой для ЦСКА в матче со «Спартаком»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче 26-го тура со «Спартаком».
17:32
Путин и Алиев обсудили вопросы безопасности в регионе
Российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров в Москве обсудили вопросы безопасности в регионе.
17:30
Посол в ФРГ: без участия стран НАТО конфликт на Украине давно бы закончился
Конфликт на Украине давно бы закончился, если бы в нём не принимали участие страны НАТО, включая Германию. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
17:23
Зеленский: Украина может начать обсуждение с Россией урегулирования конфликта
Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговорный процесс с Россией по урегулированию украинского конфликта.
17:20
Мазур проведёт поединок с Джафетом 29 апреля в Казани
Российский боксёр Алексей Мазур проведёт свой следующий бой с Лореном Джафетом из Танзании.
17:17
Заявки на выплаты из-за наводнения подали около 400 тысяч жителей Оренбуржья
Заявки на оказание материальной помощи в связи с наводнением на текущий момент подали порядка 400 тыс. жителей Оренбургской области.
17:14
Политолог Мезюхо: Израиль для Запада более важен, чем Украина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Израиль для стран Запада более важен в плане оказания помощи, чем Украина.
17:07
Bild: Германия сорвала начало поставок Украине бронемашин MRAP
Германия сорвала начало поставок Вооружённым силам Украины бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой в связи с проблемами с запчастями для техники, которые производятся на территории Соединённых Штатов.
17:07
Суд в Москве арестовал дядю обвиняемого в убийстве москвича из-за парковки
Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Бахтияру Аббасову — дяде Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича Кирилла Ковалёва из-за спора о парковке.
17:05
Агент игрока «Халл Сити» Траоре сообщил о контакте с ЦСКА
Секу Траоре, агент полузащитника «Халл Сити» Адама Траоре, прокомментировал возможный переход футболиста в ЦСКА.
16:59
«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Харькове
На Украине в городе Харькове произошёл взрыв, информирует издание «СТРАНА.ua».
16:56
ПСБ открыл первые счета для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии
Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, а также заместитель председателя банка Михаил Дорофеев и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию договорённостей по гуманитарным выплатам в Гагаузии.
16:52
Сафонов: игроки «Краснодара» были с Ивичем одной семьёй
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ситуации касательно бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.
16:48
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.