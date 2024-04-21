Fox News: «на первом месте должна быть Америка!» — пакет помощи Киеву вызвал недовольство некоторых республиканцев

Одобренный палатой представителей пакет американской помощи Киеву вызвал недовольство у ряда республиканцев, поскольку в законопроекте на охрану границ США было предусмотрено лишь $300 млн, сообщает Fox News. При этом глава Национального совета пограничной службы Брэндон Джадд заявил, что «нет ничего более отсталого», чем финансировать охрану границ Украины, а не США.

Пакет помощи Украине в размере $60 млрд, предусматривающий выделение лишь $300 млн на укрепление границ США, задел за живое нескольких американских законодателей, которые всё больше разочаровываются тем, как администрация Байдена справляется с кризисом на южной границе, сообщает Fox News.



Конгрессмен Бен Клайн, республиканец от штата Вирджиния, проголосовал против пакета, сославшись на «неотложные проблемы» в США.



«Штаты и города по всей нашей стране борются с последствиями пограничного кризиса Байдена, инфляция продолжает оказывать давление на бюджеты каждой американской семьи, а долг нашей страны превышает 34 триллиона долларов, — отметил Клайн. — Я призываю своих коллег в конгрессе и администрацию Байдена прислушаться к американскому народу и поставить их заботы на первое место».



Конгрессмен-республиканец Эрик Бёрлисон высказался в схожем ключе.



«Республиканцы контролируют палату представителей, и мы должны использовать её для охраны нашей границы, но, к сожалению, Единая партия (Uniparty) работает над охраной границ Украины, а не нашей собственной границы, — посетовал он. — Это должно прекратиться, для нас на первом месте должна быть Америка!»



Глава Национального совета пограничной службы США Брэндон Джадд заявил в интервью Fox News, что «нет ничего более отсталого», чем финансировать охрану границ Украины, а не США.



«Мы очень разочарованы тем, что палата представителей предоставила помощь для охраны границ иностранных государств, но ничего не дала для того, чтобы Пограничная служба могла обеспечить безопасность Соединённых Штатов», — отметил он.