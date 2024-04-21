Politico: Германия призывает союзников раскошелиться на Украину и планирует усилить свою ПВО

Немецкие власти продвигают программу, призванную обеспечить ВСУ средствами противовоздушной обороны. При этом Берлин не забывает о себе и собирается закупить у США новые установки Patriot, пишет Politico.

Правительство Германии ведёт переговоры со странами о дополнительных обязательствах по противовоздушной обороне для Украины. В то же время Берлин обдумывает пополнение собственных запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет Politico.

Немецкие власти запустили инициативу «Немедленные действия по противовоздушной обороне» (IAAD). Они направили письмо союзникам, призывая их найти и профинансировать дополнительные системы ПВО для Киева.

По словам Минобороны Германии, несколько стран проявили интерес к схеме. Дания и Нидерланды обсуждают финансовую поддержку IAAD, а некоторые европейские государства согласились «тщательно изучить, смогут ли они также поставлять системы или предоставлять ресурсы».

Фактически Берлин копирует программу Чехии по совместной закупке артиллерийских снарядов на мировом рынке для последующей поставки на Украину. Хотя в рамках этой программу удалось собрать сотни миллионов евро, Россия продолжает демонстрировать своё превосходство в артиллерии, отмечается в статье.

Ранее правительство Шольца подтвердило заказ на сумму €1,3 млрд на четыре новых Patriot, чтобы частично заменить две установки, уже отправленные ВСУ. Германия также пообещала поставить Киеву третью систему и, предположительно, задумалась о подписании нового заказа с Raytheon, производителем американских ЗРК, обращает внимание Politico.