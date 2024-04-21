Politico: Германия призывает союзников раскошелиться на Украину и планирует усилить свою ПВО
Правительство Германии ведёт переговоры со странами о дополнительных обязательствах по противовоздушной обороне для Украины. В то же время Берлин обдумывает пополнение собственных запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет Politico.
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