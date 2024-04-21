Sky News: Украина не победит, даже если ей помогать срочно и устойчиво

Нижняя палата американского парламента одобрила новый пакет помощи Киеву. Но в Вашингтоне укрепляется мнение, что ВСУ в любом случае не удастся переломить ход конфликта в свою пользу, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

После продолжительных споров конгресс США всё же одобрил помощь Украине. Но её задержка стала серьёзным ударом для ВСУ, ослабив боевые возможности и серьёзно подорвав моральный дух солдат, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.

По его словам, в Вашингтоне соглашаются с тем, что перед Киевом стоят мрачные перспективы с учётом явного преимущества Москвы. У украинцев заканчиваются даже патроны для винтовок, в то время как Россия активно наращивает свой ВПК.

Некоторые аналитики считают, что ещё не поздно переломить ситуацию, но только при условии «срочного и устойчивого» вливания средств в украинскую армию. Но реалисты говорят, что даже эти меры не приведут к её полной победе.

«Сейчас широко признаётся, что всё это, вероятно, теперь закончится мирным урегулированием, в результате которого конфликт будет заморожен где-то вдоль линии фронта. Неизвестно лишь, где именно она пройдёт в тот момент, когда соглашение станет возможным», — подчёркивает Стоун.