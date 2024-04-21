Sky News: Украина не победит, даже если ей помогать срочно и устойчиво

16:03
Шор: Молдавия давно по факту потеряла свою независимость
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Молдавия давно по факту потеряла свою независимость.
16:02
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1060 см
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 9 см и достиг 1060 см.
15:58
«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ
«Динамо» нанесло поражение «Пари НН» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
15:51
Мишина: пока трудно сказать, когда Семененко вернётся к тренировкам после травмы
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о возвращении фигуриста Евгения Семененко после травмы.
15:49
ВС России нанесли точечный удар по порту в Одесской области
Российские войска нанесли точечный удар по объекту портовой логистики Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
15:46
Шор: блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ.
15:39
Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич
Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение, кто должен возглавить ЦСКА в будущем.
15:36
Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: как будто можно этим напугать
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал введённые против него санкции и запрет на въезд в некоторые страны Евросоюза.
15:31
Шор: политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что политический блок «Победа» объединил неравнодушных к судьбе Молдовы людей.
15:26
Рыбакина победила Костюк и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана одержала победу на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
15:23
Шор: сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ
Лидер движения «Шор» Илан Шор заявил, что любой инакомыслящий в Молдавии не имеет права голоса.
15:13
Лидеры партий, вошедших в блок «Победа», подписали соглашение
Лидеры партий, вошедших в политический блок «Победа», подписали соглашение.
15:12
STT: указатели на Санкт-Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии
Эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман сообщил, что указатели на Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии, несмотря на закрытие восточной границы.
15:11
В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»
Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук может возглавить «Спартак».
15:09
Мужчина случайно застрелил из пневматики 6-летнюю девочку в Подмосковье
В Наро-Фоминске во время стрельбы по алюминиевым банкам мужчина застрелил шестилетнюю девочку из пневматического оружия.
14:58
Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Хетафе» в Примере
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч 32-го тура Примеры.
14:55
Лидер «Шанса»: европейским политикам безразличны судьбы рядовых украинцев
Председатель молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу на съезде молдавской оппозиции в Москве высказался о лицемерии властей Евросоюза.
14:49
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
14:47
Сальников считает, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказал своё мнение об Олимпийских играх в их нынешнем проявлении.
14:43
Ротенберг — о возможном появлении Кучерова в СКА: всё возможно
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение касательно появления нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в петербургском клубе.
14:43
Гуцул: в случае интеграции в ЕС Молдавию может ждать легализация гей-браков
В случае интеграции в Евросоюз в Молдавии может быть легализация гей-браков*, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
14:35
«Общественное»: в Одессе произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в Одессе на Украине.
14:33
Тарасова считает Туктамышеву главной фигуристкой страны
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, кого из действующих российских фигуристок считает главной в стране.
14:32
Чалов: об уходе из ЦСКА в Европу летом сейчас не думаю
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказал мнение касательно своего возможного ухода из армейского клуба.
14:27
Гуцул: важен вопрос, сохранится ли народ Молдавии с собственной идентичностью
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в данный момент на кону стоит не только политический курс Молдавии, но и вопрос, сохранится ли её народ с собственной идентичностью и ценностями.
14:24
Тарасова считает, что ни Медведева, ни Загитова не вернутся в большой спорт
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о потенциальном возвращении российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой в большой спорт.
14:21
Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания
Лидер Швейцарии Виола Амхерд написала письмо президенту России Владимиру Путину после его переизбрания, выразив соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
14:12
Legalbet: ЦСКА может расстаться с Федотовым по окончании сезона
ЦСКА может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Федотовым в конце текущего сезона.
14:11
Шор объявил о создании политического блока «Победа»
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор на съезде оппозиции Молдавии в Москве объявил о создании политического блока «Победа».
14:06
Константинов: власти Молдавии без стеснения признают, что они граждане Румынии
Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что сегодня власти Молдавии без стеснения признают, что они граждане Румынии и многие государственные посты в стране принадлежат им.
14:02
Депутат Боля: ЕС из-за наложенных на Россию санкций потерял около €1,5 трлн
Депутат молдавской партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Евросоюз в результате наложенных на Россию санкций потерял около €1,5 трлн, в то время как экономика стран ЕАЭС растёт.
14:00
Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева
Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
14:00
Тарасова заявила, что не видит ничего ужасного в методах работы Винер
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о методах работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер.
13:57
РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортёры без границ»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».
13:48
Белоголовцев: у Карпина есть комплекс из-за неудачного опыта работы в «Спартаке»
Актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о потенциальном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.
13:48
Таубер заявила, что является благодатным рынком для молдавской продукции
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что ЕАЭС готов к расширению сотрудничества и является благодатным рынком для молдавской продукции.
13:38
Рязанцев: Непомнящий перемудрил в матче с Фируджей на Турнире претендентов
Международный гроссмейстер Александр Рязанцев поделился мнением о матче Яна Непомнящего с французом Алирезой Фируджей в 13-м туре Турнира претендентов, который проходит в Торонто.
13:37
Лидер молдавской партии «Шанс»: Молдова — самая бедная страна в Европе
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло раскритиковал президента Молдавии Майю Санду и её соратников, которые радуются выделению США помощи Украине вместо решения внутренних проблем.
13:37
Ротенберг — о судейской реформе КХЛ: лучше спросить об этом Медведева
Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос касательно судейской реформы КХЛ.
13:28
Сергачёв: за свою карьеру я не пропустил ни одной игры плей-офф НХЛ
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём восстановлении.
13:27
Экс-тренер Непомнящего: Яну нужно совершить чудо для победы в турнире претендентов
Бывший тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился мнением об успехах гроссмейстера на Турнире претендентов в Торонто.
13:19
Защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне
Защитник «Факела» Игорь Калинин высказал мнение, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.
13:18
МО: ВС России уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку ЗРК С-300ПС ВСУ
Российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВС Украины.
13:14
Семшов — о наводнении в Орске: люди стараются не показывать своё горе
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов с гуманитарной помощью приехал в Орск, который пострадал из-за наводнения в результате паводка на реке Урал.
13:07
Минобороны: ВС России полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.
13:07
Роша: хочу остаться в ЦСКА, я люблю этот клуб
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о желании остаться в армейском клубе.
13:03
В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов
Съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, начался в Москве.
12:53
Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»
Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о игре вратаря Владислава Торопа против «Ахмата».
12:52
Соловьёв опубликовал видео эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны спецоперации
Журналист Владимир Соловьёв опубликовал видео, на котором видно, как ВС России эвакуировали трофейный танк Leopard 2.
12:51
РБК: Абаскаля уволили из «Спартака» за отсутствие плана по исправлению ситуации
Бывший главный тренер московского «Спартака» был отправлен в отставку со своего поста из-за неготовности предоставить антикризисный план руководству красно-белых.