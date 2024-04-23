Reuters: американская военная помощь Украине приходит слишком поздно

Вашингтон слишком поздно готов оказать Киеву дополнительную военную помощь, так как в условиях задержки помощи Украина продолжала терять территорию, а Россия — готовиться к любым новым наступательным операциям ВСУ, пишет Reuters. Более того, эксперты предупреждают, что эти американские поставки Украине могут оказаться последними.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд, и администрация президента Джо Байдена рассчитывает начать поставки вооружения и боеприпасов в течение нескольких дней после того, как законопроект одобрит и сенат.

Однако как пишет Reuters, пока Киев и Вашингтон надеются на то, что выделение дополнительной помощи позволит ВСУ изменить ситуацию на поле боя, эксперты предупреждают, что задержка с её утверждением дорого обошлась Украине.

По словам аналитика из Института изучения войны Катерины Степаненко, помощь приходит слишком поздно, так как с октября Украина потеряла 583 кв. км территории и прекратила любые попытки перехватить инициативу, в основном из-за нехватки артиллерии. Более того, с тех пор у России было время подготовиться к любым новым наступательным операциям.

Кроме того, эксперты утверждают, что нет никакой гарантии, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь. Они призывают не забывать, что после 2024 года Украину ожидает новая неопределённость, учитывая скептицизм относительно объёмов помощи Киеву, который неоднократно высказывал кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Украине необходимо использовать 2024 год, чтобы восстановить свои силы для длительной войны», — считает директор программы по изучению Европы, России и Евразии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн. На этом фоне Бергманн призывает Европу стремиться к тому, чтобы в случае необходимости там могли бы заполнить пробел, который оставят Соединённые Штаты.