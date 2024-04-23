Скотт Риттер: членство Украины в ЕС и НАТО — всего лишь «приманка» Запада для продолжения войны

Обещания Запада принять Украину в НАТО и ЕС — не что иное, как «приманка» с целью заставить украинцев продолжать воевать с Россией в попытках ослабить её. Такое мнение высказал экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue works. По его словам, Западу плевать на Украину, и доказательством тому служит «подлое, бесчестное и отвратительное» отношение к украинцам, которых Запад использует в качестве пушечного мяса.

Как вы думаете, будет ли в будущем существовать страна под названием Украина, если в итоге она окажется лишена выхода к морю? В западной части Украины проживают различные этнические группы, которые не захотят быть частью Украины после всех этих проблем, которые они наблюдали во время войны. И вот, с одной стороны, мы видим все эти трудности, а с другой — Энтони Блинкен и Столтенберг говорят о том, что Украина должна стать частью НАТО. То, что творится сегодня на Украине, невероятно…

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Каждого, кто верит, что Украину действительно примут в НАТО, нужно проверить, во-первых, на употребление наркотиков, а во-вторых, на умственную отсталость. Украина никогда не будет членом НАТО — не существует такого механизма, который позволил бы сделать Украину членом НАТО. Украина никогда не будет членом Евросоюза — об этом вообще никогда речи не шло, Украина никогда не соответствовала и никогда не будет соответствовать их требованиям.

Это всего лишь приманка, которую забросили люди в попытке обмануть украинцев, чтобы Украина продолжала играть ту роль, которой от неё хотели НАТО и Запад, а именно — инструмент США и НАТО, призванный не спасти Украину, а навредить России. И как говорил Линдси Грэм и другие, этот инструмент будет функционировать до последнего украинца. А когда падёт последний украинец, что мы сделаем с этим инструментом? Выбросим. Потому что мы никогда реально не собирались помогать Украине.

Мы никогда не стремились помогать украинцам — я уже говорил вам об этом. Мы их не любим. Мы их ненавидим. Мы их презираем. Где доказательства? Наше к ним отношение. Разве так обращаются с друзьями? Разве так обращаются с союзниками? И Украина начинает понимать этот факт, мол, так с друзьями не поступают. Так вы никогда и не были их друзьями! Вы никогда им не нравились! Им — это коллективному Западу. Они не уважают вас. Они просто используют вас, и они выжмут из вас последнюю каплю крови, прежде чем выбросить.

Послушайте, что ещё они говорят, Столтенберг и остальные. Я слышал, как Столтенберг на днях сказал, мол, эти бюджеты, эти деньги будут использованы для того, чтобы улучшить нашу экономику. Мы слышим, как то же самое говорят американские сенаторы. Большая часть этих денег не пойдёт на Украину — они пойдут сюда, на создание оружия, чтобы пополнить наши запасы. Вау! О чём это говорит? О том, что нам нужно, чтобы украинский конфликт продолжался. Нам нужно, чтобы украинцы умирали, а военно-промышленный комплекс мог зарабатывать на этом больше денег, получать большую прибыль.

Это подлое, бесчестное, отвратительное поведение со стороны Запада. Но этого следовало ожидать. Потому что мы не любим украинцев. Мы бросим их. Они полезны только в том случае, если приносят результат, который мы считаем приемлемым, а единственный желаемый для нас результат — это нанесение ущерба России. Украина существует для того, чтобы убивать русских. Нам плевать, сколько украинцев погибнет. Нас волнует только то, сколько русских может убить Украина. Вот, в чём заключается цель. А они — лишь инструмент. Мы будем пользоваться этим инструментом до тех пор, пока он не перестанет работать.

И я ещё раз хотел бы напомнить людям, что однажды нам всё же придётся сесть за стол переговоров с русскими. И те русские, которые будут там сидеть и смотреть на нас, потеряют мать, отца, сына, брата, — и они будут знать, что ответственность за это лежит на нас. Так действительно ли они захотят после этого иметь с нами дело?

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.