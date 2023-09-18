«Стена ненависти» между Россией и Европой — экс-генерал объяснил Kernews, зачем США развязали украинский конфликт

Европа могла бы избежать украинского конфликта, если бы её лидеры отстаивали свои интересы и не игнорировали опасения Кремля, считает бывший генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель. В интервью радио Kernews он рассказал, что Вашингтон подпитывал антироссийские настроения на Украине ради того, чтобы не допустить экономического альянса между Европой и Россией, благодаря которому они стали бы ведущими мировыми державами.