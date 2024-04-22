Kernews: французский издатель подал в суд на Столтенберга за развязывание конфликта на Украине
Директор французского издательства Talma Патрик Пазен подал в суд на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за обман и провоцирование конфликта на Украине. В эфире радио Kernews Пазен напомнил, что 19 января 2022 года глава альянса в интервью Der Spiegel заявил, что никаких договорённостей о нерасширении НАТО на восток в 1990 году не существовало. При этом многочисленные документы говорят об обратном, в том числе опубликованный на официальном сайте текст от 17 мая 1990 года, в котором НАТО обязуется не продвигаться дальше границ Германии. Если бы Столтенберг заявил, что Украина не соответствует критериям альянса, это могло бы привести к дезэскалации, считает издатель.
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