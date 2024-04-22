Украина первой напала на Донбасс, а генсек НАТО Йенс Столтенберг солгал о том, что никаких договорённостей о нерасширении альянса не существовало, утверждает в интервью Kernews директор французского издательства Talma Патрик Пазен. Он подал в суд на главу НАТО, обвиняя его в обмане и провоцировании украинского конфликта.

Директор французского издательства Talma Патрик Пазен подал в суд на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за обман и провоцирование конфликта на Украине. В эфире радио Kernews Пазен напомнил, что 19 января 2022 года глава альянса в интервью Der Spiegel заявил, что никаких договорённостей о нерасширении НАТО на восток в 1990 году не существовало. При этом многочисленные документы говорят об обратном, в том числе опубликованный на официальном сайте текст от 17 мая 1990 года, в котором НАТО обязуется не продвигаться дальше границ Германии. Если бы Столтенберг заявил, что Украина не соответствует критериям альянса, это могло бы привести к дезэскалации, считает издатель.

В своём иске Патрик Пазен также объясняет, что Украина напала первой, когда после Майдана начала так называемую антитеррористическую операцию против двух донбасских республик, которые объявили о независимости в полном соответствии с международным правом. В 2022 году Зеленский и Запад были уверены, что Россия нападёт в ночь с 15 на 16 февраля, а после того, как этого не произошло, Украина начала массированные обстрелы Донбасса. Эти нарушения перемирия, в том числе с использованием запрещённого Женевской конвенцией тяжёлого вооружения, зафиксированы в отчётах ОБСЕ, однако ни генсек НАТО, ни глава Еврокомиссии, ни Макрон не вмешались, хотя должны были гарантировать соблюдение мирных соглашений.