Западные политики, чтобы убедить общественность в необходимости дальнейшей поддержки Киева, настаивают на том, что в случае победы Россия на Украине не остановится, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер. Однако как отмечает автор, эти предупреждения о намерениях российского лидера делаются на основании мифов и неправильного толкования исторических событий.
Западные политики настаивают на том, что амбиции российского лидера Владимира Путина не ограничиваются Украиной, а направлены и на Европу, пишет обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.
Как отмечает автор, цель подобных заявлений — убедить общественность и конгресс США в необходимости продолжать посылать деньги и оружие Киеву. Однако настойчивое утверждение западных политиков основано на двух исторических мифах.
Согласно первому мифу, автократы по своей природе стремятся к завоеваниям и расширению своих империй.
К сожалению, эта аксиома не подтверждается историей, подчёркивает автор. Кроме того, США также не применяют её к некоторым из своих современных друзей, например Саудовской Аравии или Египту, ведь вряд ли Вашингтон считает, что последние стремятся завоевать Ближний Восток или Африку.
Второй миф связан с сожалениями, которые в своё время выразил Путин по поводу развала СССР. На Западе эти слова российского лидера истолковывают как ностальгию и желание возродить Советский Союз. Однако как отмечает автор, Путин на самом деле в первую очередь говорил о лишениях, с которыми столкнулись люди после развала страны.
Как напоминает Снайдер, Россия ввела войска на украинскую территорию не для того, чтобы приблизить, а чтобы предотвратить войну с НАТО, которая могла произойти в случае вступления Украины в альянс.
Утверждение о том, что если Россия победит на Украине, то Москва продолжит идти вперёд и принесёт войну в Европу и страны НАТО, используется для оправдания дальнейших военных действий, а не для поощрения дипломатического решения. При этом, как отмечает обозреватель The American Conservative, предупреждения западных политиков о намерениях российского лидера делаются на основании мифов и неправильного толкования исторических событий.
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