Немцы теряют доверие к СМИ и тому, как они описывают реальность. Особенно это касается репортажей об Украине, утверждает известный журналист Патрик Бааб. Журналисты перестали соблюдать нейтральность, перестали проверять факты, принимать все аспекты во внимание. В интервью Overton Magazin Бааб приводит пример с репортажами из Донбасса: немецкие журналисты не ездят туда, не проверяют факты, слепо транслируют пропаганду НАТО, а если и случаются исключения, то такие репортажи подвергаются жёсткой критике.

ПАТРИК БААБ, журналист: Здесь можно кое-что разглядеть — общественное мнение населения совершенно отличается от публикуемого мнения прессы. Оно, так сказать, диаметрально противоположно публикуемому мнению, и здесь пропагандистские СМИ совершают ошибку. Они вредят себе и теряют легитимность, особенно далеко этот процесс зашёл в восточной части страны, и они таким образом пилят сук, на котором сидят.

Кто этим типам должен поверить? Взрослые люди мне говорят: «Я отказался от подписки на газеты, там сплошная ложь, а телевизор скоро выкину в окно».

Вы критикуете господствующую журналистику. Для тех, кто ещё не заметил, вы делаете это практически в каждом предложении. Критикуете ли вы только отсутствие нейтралитета? Или также и профессиональные недостатки со стороны, вынужден сказать, ваших коллег по призванию?

ПАТРИК БААБ: Прежде всего, это недостаток профессионализма. Очевидно, что некоторые люди не выучили тут свои уроки. Я научился во время стажировки в Saarländischer Rundfunk с 1988 по 1989 год, что баланс означает включение в рассмотрение всех существенных аспектов темы. Но если, например, в войне на Украине я исследую только украинскую сторону, а не российскую, если я не принимаю во внимание мотивы, соображения и интересы воюющих сторон в целом, то я не могу дать всеобъемлющей картины.





Я также должен сказать, что, когда я смотрю на то, что сообщают об этой войне по радио и телевидению и в прессе, критерии для новостей уже не соблюдается: «кто», «где», «что», «когда», «как», «почему», «откуда пришло сообщение». Их широту уменьшают, как правило, до «как» и «почему».



Возможно, у вас есть пример, иллюстрирующий это?

ПАТРИК БААБ, журналист: Да, я могу вам его привести. В репортажах прессы Украина во время летнего наступления победила себя насмерть. Там победа… там о победе говорилось до тех пор, пока у украинцев не осталось сил. И в конце концов, пресса оказалась без штанов и реагировала с лозунгом «неважно, завтра будет что-то другое, люди не заметят». Но люди замечают. Люди замечают, что их уже полгода обманывают, не предлагая фактов.





Проверка реальности не проводится. Сегодняшняя журналистика — это преимущественно офисная и компьютерная журналистика, и это сказывается. И я удивлён, что в Донбассе побывало так мало коллег из ARD и ZDF. А когда после этого коллега из ZDF осмелится пойти туда и даже попытается сказать правду, на него тут же нападут*.





Да, надо сказать, почти уничтожили. И я могу сказать, что могу подтвердить всё, что сказал этот коллега на ZDF. Это то, что я уже лично наблюдал полтора года назад, а сейчас процесс зашёл гораздо дальше, процесс восстановления и реконструкции Донбасса. Конечно, у россиян тоже есть в этом интерес. В этом отношении это вопросы мастерства.

Но есть и вопросы по поводу отсутствия нейтралитета. Синхронизация немецкой журналистики с пропагандой НАТО вызывает беспокойство. Не только ввиду примитивности того конгломерата идей, которыми обслуживается НАТО, но и ввиду слепого подчинения выданным нарративам.

Дата публикации 21 апреля 2024 года.