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МИД Украины пригрозил немецкому ZDF за репортаж о восстановлении Мариуполя

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Украинский МИД пригрозил журналистам немецкого телеканала ZDF последствиями за репортаж о восстановлении Мариуполя, в котором говорится, что в городе всё функционирует, в том числе электричество, отопление и горячая вода.
МИД Украины пригрозил немецкому ZDF за репортаж о восстановлении Мариуполя
  • Gettyimages.ru

Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, реагируя на репортаж, заявил, что «искажение реальности — это не журналистика». Он также заявил, что журналисты якобы незаконно приехали в Мариуполь.

«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу этого СМИ на Украине», — написал украинский чиновник в X.

Немецкий журналист Армин Корпер ранее заявил, что восстановление города Мариуполя идёт полным ходом: строят улицы, школы, жилые районы. Он рассказал, что в городе всё идёт своим чередом, а местные жители живут нормальной жизнью.

Так, вице-премьер России Марат Хуснуллин 18 января заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.

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