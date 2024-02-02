МИД Украины пригрозил немецкому ZDF за репортаж о восстановлении Мариуполя
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Представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко, реагируя на репортаж, заявил, что «искажение реальности — это не журналистика». Он также заявил, что журналисты якобы незаконно приехали в Мариуполь.
«Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу этого СМИ на Украине», — написал украинский чиновник в X.
Немецкий журналист Армин Корпер ранее заявил, что восстановление города Мариуполя идёт полным ходом: строят улицы, школы, жилые районы. Он рассказал, что в городе всё идёт своим чередом, а местные жители живут нормальной жизнью.
Так, вице-премьер России Марат Хуснуллин 18 января заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.