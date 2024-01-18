Хуснуллин заявил о старте восстановления Азовского морского института в Мариуполе

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.

Как говорится на сайте российского правительства, в новых регионах силами стройкомплекса России продолжается восстановление объектов образования.

«Так, в Мариуполе специалисты приступили к ремонтным работам в Азовском морском институте, который является филиалом Севастопольского государственного университета в Донецкой Народной Республике», — приводятся слова Хуснуллина.

Уточняется, что до конца 2023 года планируется восстановить четыре учебных корпуса общей площадью более 15 тыс. кв. м, а также здания мастерской и общежития на 150 мест.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев делает всё для того, чтобы не допустить восстановления городов в ДНР.