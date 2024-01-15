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Пушилин: Киев пытается не допустить восстановления городов в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев делает всё для того, чтобы не допустить восстановления городов в ДНР.
Пушилин: Киев пытается не допустить восстановления городов в ДНР
  • РИА Новости

«Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобождённых населённых пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, украинцы на фронте направляют весь имеющийся у них ресурс не на бои, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, так как после этого последуют строительные и восстановительные работы, а также запуск предприятий.

«Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что украинские военные увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР.

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