Пушилин: Киев пытается не допустить восстановления городов в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев делает всё для того, чтобы не допустить восстановления городов в ДНР.

«Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобождённых населённых пунктов. Я говорю... про Соледар, Артёмовск, Марьинку», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, украинцы на фронте направляют весь имеющийся у них ресурс не на бои, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, так как после этого последуют строительные и восстановительные работы, а также запуск предприятий.

«Мы прекрасно понимаем, что противник будет отодвинут, территория республики будет освобождена», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что украинские военные увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР.