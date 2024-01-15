Пушилин: ВСУ увеличили количество обстрелов гражданских объектов в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военные увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР.

«К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что украинские обстрелы «абсолютно осознанные, контролируемые» и украинцы специально атакуют именно спасателей, медиков и работников коммунальных служб.

Ранее украинцы выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.