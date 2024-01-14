Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится.
Ранее стало известно, что украинская армия выпустила по жилому району Донецка 20 ракет из РСЗО.
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