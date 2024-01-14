Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате атаки не приводится.

Ранее стало известно, что украинская армия выпустила по жилому району Донецка 20 ракет из РСЗО.