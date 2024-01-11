СЦКК: подразделения ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинская армия выпустила по жилому району Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня, заявило представительство ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
По представленной информации, под обстрел ВСУ попал Куйбышевский район города.
Противник выпустил ракеты в 19:04 мск с позиций в населённом пункте Карловка.
Ранее противовоздушная оборона перехватила дрон над Калужской областью.
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