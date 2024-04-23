WP: США уязвимы для шпионских аэростатов и других разведывательных беспилотников
В прошлом году американцы, затаив дыхание, наблюдали, как китайский аэростат размером с несколько автобусов пролетел над Соединёнными Штатами, прежде чем был сбит военно-воздушными силами у побережья Южной Каролины.
Однако, пишут в статье для The Washington Post сенаторы Джек Рид и Роджер Уикер, этот инцидент, получивший широкую огласку, оказался лишь верхушкой всё увеличивающегося айсберга.
По последним данным, шпионские аэростаты были задействованы лишь в нескольких из тысяч инцидентов заходов в американское воздушное пространство. В большинстве случаев речь идёт о небольших беспилотных летательных аппаратах, летающих на очень низкой высоте, иногда всего в 30 м от земли. Часто их замечают над военными базами и ядерными объектами, не реже с угрозами, исходящими от этих неуправляемых аппаратов, сталкиваются американские военнослужащие, дислоцированные за рубежом.
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