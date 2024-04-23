WP: США уязвимы для шпионских аэростатов и других разведывательных беспилотников

Шпионские аэростаты и другие разведывательные беспилотники всё чаще замечают в воздушном пространстве США, однако у американских военных практически нет средств для решения этой проблемы, пишут сенаторы Джек Рид и Роджер Уикер в статье для The Washington Post. Они указывают на отсутствие возможностей обнаружения беспилотников и средств борьбы с ними, а также на неразбериху в том, кто несёт ответственность за пресечение подобных вторжений.

В прошлом году американцы, затаив дыхание, наблюдали, как китайский аэростат размером с несколько автобусов пролетел над Соединёнными Штатами, прежде чем был сбит военно-воздушными силами у побережья Южной Каролины.

Однако, пишут в статье для The Washington Post сенаторы Джек Рид и Роджер Уикер, этот инцидент, получивший широкую огласку, оказался лишь верхушкой всё увеличивающегося айсберга.

По последним данным, шпионские аэростаты были задействованы лишь в нескольких из тысяч инцидентов заходов в американское воздушное пространство. В большинстве случаев речь идёт о небольших беспилотных летательных аппаратах, летающих на очень низкой высоте, иногда всего в 30 м от земли. Часто их замечают над военными базами и ядерными объектами, не реже с угрозами, исходящими от этих неуправляемых аппаратов, сталкиваются американские военнослужащие, дислоцированные за рубежом.

Однако, предупреждают сенаторы, хотя это стало серьёзной проблемой безопасности, у американских военных практически нет средств для её решения. Первая проблема заключается в том, что у США нет необходимых возможностей для обнаружения беспилотников: там по-прежнему полагаются на оборудование времён холодной войны. Однако если страна устранила бы эту проблему, возникла бы вторая: в США нет чёткого разграничения полномочий в отношении того, какое агентство несёт ответственность за пресечение подобных вторжений. Более того, почти на всех американских военных базах просто отсутствуют средства борьбы с беспилотниками.