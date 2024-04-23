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Американский генерал: Украина проигрывает по вине США — у них нет ни плана, ни стремления к переговорам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пока мир рушится сразу с нескольких сторон, администрация Байдена продолжает делать вид, что всё в порядке, заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business. По его словам, именно отсутствие у Белого дома чёткого плана и видения победы на Украине ведёт Киев к поражению. А поскольку переговоры в их план тоже не входят, Украина продолжит довольствоваться пустыми обещаниями в духе «столько, сколько потребуется» и надеждой на поддержку.

КИТ КЕЛЛОГ, генерал-лейтенант армии США в отставке: На самом деле, чуть больше года назад я давал показания в комитете сената США по вооружённым силам, а также в республиканском исследовательском комитете. Взгляните на то, чем они занимаются вместе с этой администрацией, — просто делают хорошую мину при плохой игре. 

Более года назад украинцы действительно заставили русских попотеть. И если бы мы предоставили им всё необходимое, самолёты, системы ПВО, дальнобойную артиллерию, они, возможно, смогли бы изменить ситуацию. 

Сегодня русские продвигаются. Они ведут войну на истощение. И честно говоря, русские всегда обычно воюют на истощение. Они задействуют больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше брони, больше артиллерии, чем вы способны выдержать. И именно это всегда вызывало у меня опасения: когда дело доходит до войны на истощение, украинцы оказываются в невыгодном положении.

Так что, глядя на всю эту технику, которую мы туда посылаем, хочется спросить: а какова конечная цель? И человек, который это понял, — это Дональд Трамп. Он ещё тогда говорил: «Послушайте, всё, сделайте глубокий вдох, подумайте, как вы собираетесь перейти к следующим этапам. Если нужно — устройте переговоры». 

При этом «устроить переговоры» не обязательно означает, что вам придётся от чего-то отказываться. Это означает, что вы собираетесь все вместе, как бы замедляете ход событий, и все делают передышку. Но они таким не занимаются, потому что это в их планы не входит. 

И опять же, я уже говорил об этом ранее, и я искренне в это верю: у администрации Байдена нет плана. Когда они говорят «столько, сколько потребуется», это ничего не значит. И для русских это тоже ничего не значит. Мы должны заставить русских заплатить цену и должны помочь украинцам. Так что на самом деле, если честно, подобные слова — это какой-то бардак.

И я буду с вами предельно откровенен: самый важный вопрос национальной безопасности для США — это наша южная граница. А они просто игнорируют это. Проигнорировали и в эти выходные. Они должны решить этот вопрос в первую очередь, а они этого не сделали. 

Мир рушится прямо на нас. И дело не только в южной границе. Взгляните на то, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит на Дальнем Востоке, что происходит в Европе, — это всё серьёзные проблемы, а наша администрация просто закрывает на это глаза.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.

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источник
Fox Business США Северная Америка
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